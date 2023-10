Serie A, torna Conte: scelto come nuovo allenatore

Antonio Conte è pronto a tornare a sedersi su una panchina di un club di Serie A. Dopo Inter e Juventus, fra le altre, l’allenatore salentino ha intenzione di cancellare il disastro col Tottenham mettendosi in gioco in un’altra importante piazza italiana.

Nel corso di questi mesi si è parlato tanto di un possibile ritorno in Italia di Conte, ma ora l’impressione è che presto si possa passare da ‘possibilità’ a ‘realtà’. Le sensazioni dicono infatti che nelle prossime settimane una panchina importante in Serie A possa saltare, ed il nome di Antonio Conte è quello più gettonato per andare a sostituire l’eventuale allenatore uscente.

Serie A, torna Antonio Conte: altra panchina prestigiosa per lui

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Antonio Conte, che da qui a qualche settimana potrebbe incredibilmente tornare ad allenare in Serie A. Dopo essere stato esonerato dal Tottenham all’allenatore italiano sono state proposte diverse panchine importanti, anche di Nazionali, ma la sua volontà è sempre e stata solo quella di tornare in patria.

Presto l’ex Inter e Juventus potrebbe dunque essere accontentato, visto che sono diverse le panchine in Serie A che al momento rischiano di scoppiare. Una in particolare, però, potrebbe fare al caso di Antonio Conte, visto che si tratterebbe di una delle società più importanti e vincenti in Italia.

Ora c’è da capire se effettivamente un matrimonio del genere potrà davvero realizzarsi, ma stando a quanto riportato da calciomercato.com, in caso di esonero di José Mourinho fra le opzioni per la panchina della Roma figurerebbe anche il nome di Antonio Conte. Al momento nessun contatto fra le parti è stato registrato, ma se lo Special One dovesse davvero essere esonerato in caso di mancata vittoria contro il Cagliari, ecco che il telefono dell’allenatore salentino potrebbe squillare per mano di Dan Friedkin.

Roma, non solo Conte: soluzione straniera

Antonio Conte non sarebbe l’unica soluzione per la panchina della Roma in caso di esonero di Mourinho. Anzi, a dirla tutta, l’italiano non sarebbe addirittura neanche la prima scelta, visto che l’attenzione di Dan Friedkin si sarebbe posata su un altro grande allenatore attualmente libero: Hansi Flick.

Stando alle ultime notizie, infatti, fra la proprietà della Roma ed il tecnico tedesco ci sarebbero anche già stati dei primi contatti, con l’ex CT della Die Mannscahft che avrebbe dato segnali d’apertura ad un’approdo in Italia, indiscrezione poi smentita dalla società stessa.

Esonero Mourinho? Per la Roma tutte fake news

In queste ore si starebbero facendo tanti nomi diversi per la panchina della Roma, ma a quanto pare è una pura fake news il fatto che la posizione di José Mourinho sia in bilico. A confermarlo è ribadirlo è la stessa società, che ha anche smentito ogni forma di contatto con un eventuale sostituto dello Special One. A riportarlo è l’ANSA.