Elodie, come non l’avete mai vista: il Video bollente spopola sul web

Impossibile resistere alla bellezza di Elodie, la popstar numero uno del momento in Italia. Oltre alla musica, anche tanto sex appeal.

Dalla scuola di Amici, quando era soltanto un talento promettente della musica leggera italiana, fino ad essere considerata la popstar più in voga del momento. Elodie Di Patrizi si sta godendo un momento a dir poco esaltante e pieno di soddisfazioni per la propria carriera.

La cantante romana di origine francese sta collezionando successi, hit, apprezzamenti e dischi d’oro. Un singolo dietro l’altro, collaborazioni musicali sempre più importanti e diverse apparizioni al Festival di Sanremo sempre molto applaudite dal pubblico televisivo.

Senza tenere conto della bellezza esaltante di Elodie, ragazza dai tratti somatici esotici e molto particolari che sta facendo impazzire tutta Italia. Non a caso il regista Pippo Mezzapesa lo scorso anno l’ha utilizzata come attrice protagonista per il suo film Ti Mangio il Cuore, per il quale Elodie è stata premiata per la miglior canzone originale ai David di Donatello.

Elodie sempre più sexy e incontenibile: il video di Red Light è da panico

Come detto, Elodie sta sfornando una hit dopo l’altra. La cantante romana è sempre più acclamata ad ogni singolo che è in uscita, soprattutto per i videoclip musicali molto accattivanti e intriganti.

L’ultimo, uscito da poche ore, riguarda il singolo Red Light. Ed il video è un vero e proprio mix di sensualità, provocazione, immagini ad alto respiro.

Insomma, una Elodie che si è spinta ancora più agli estremi, mostrandosi in tutto il suo splendore e con fotogrammi rapidi ma incandescenti. I primi vagiti di tale video sono stati già ieri pubblicati su Instagram dalla cantante, suscitando subito grande emozione e scalpore.

“Red Light. Glamour. Elle. Euphoria. Ascendente. Lontano da qui. A fari spenti“ – ha scritto su Instagram la stessa Elodie presentando l’uscita imminente del videoclip. Nelle scene si intravede l’autrice del singolo in varie pose, diversi outfit e colorazioni di sfondo tra il rosso e il bianco & nero. Ma non manca persino qualche scena di nudo o quanto meno con Elodie poco coperta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Il video, diretto dai Morelli Brothers, fa vedere dunque una Elodie sempre più estrema ed incantevole, trasformista senza perdere un briciolo della sua bellezza esotica e unica. Chissà cosa ne penserà il compagno Andrea Iannone, con cui dall’estate 2022 Elodie ha una relazione importante, che li ha portati anche a convivere in Svizzera.