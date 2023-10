Serie A: Italiano prossimo allenatore di una big, c’è l’annuncio

Da quando arrivato in Serie A Vincenzo Italiano ha compiuto un processo di crescita impressionante, passando dalla panchina dello Spezia a quella della Fiorentina, proponendo uno dei migliori giochi in Italia, ed i risultati che sta ottenendo alla guida dei Viola ne sono la dimostrazione, anche perché non si raggiunge una finale europea a caso.

Ora però c’è bisogno di compiere il definitivo salto di qualità in carriera, e Vincenzo Italiano sarebbe pronto a farlo diventando il prossimo allenatore di una big di Serie A.

Di questa possibilità se ne era parlato con insistenza già nel corso dell’estate, ma proprio nelle ultime ore è arrivato l’annuncio che difatti conferma tutto.

Serie A, Italiano allenatore di una big: l’annuncio

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Vincenzo Italiano, che già nel corso di questa estate è stato al centro di voci di mercato che lo vedevano lontano da Firenze. L’ex Spezia ha però deciso di rimanere saldamente sulla panchina della Fiorentina, con l’obiettivo di migliorare i risultati della passata stagione per poi compiere il definitivo salto di qualità a partire dalla prossima, o almeno questo è quello che si pensa.

Sì, perché nonostante la stagione stia entrando piano piano nel vivo, non si cessano assolutamente le voci relative al fatto che Vincenzo Italiano possa lasciare la Fiorentina l’estate prossima.

Nel frattempo, ai microfoni de Il Mattino, il direttore sportivo della Viola Barone è uscito allo scoperto svelando un retroscena importante relativo a quanto successo quest’estate fra l’allenatore della Fiorentina ed il Napoli, che per il post Spalletti aveva pensando proprio a Vincenzo Italiano.

Napoli-Italiano: Barone svela tutta la verità

Il Napoli in estate ha fatto più di qualche tentativo per portare in azzurro Vincenzo Italiano, ma potremmo definirli tutti abbastanza fallimentari considerato il fatto che oggi l’allenatore dei campioni d’Italia è Rudi Garcia, e non l’italiano.

Intervistato da Il Mattino, Barone è tornato a parlare proprio di quanto successo in estate, spiazzando difatti i tifosi sia del Napoli che dei Viola svelando quella che è sempre stata la reale volontà di Vincenzo Italiano, ovvero rimanere alla Fiorentina.

Il dirigente dei Viola ha infatti detto: “Italiano al Napoli? Non c’è mai stata alcuna possibilità. Italiano non mi ha mai chiesto di andare via“.

Fiorentina, frecciata di Barone a ADL: ecco cosa ha detto

In tutto questo discorso Barone ha avuto anche il modo di mandare una frecciata ad Aurelio De Laurentiis, quasi a voler rendere noto che alla Fiorentina non sono piaciuti i contatti fra i Napoli e Vicenza Italiano.

Il dirigente viola ha infatti detto: “Italiano non sarebbe mai andato al Napoli anche perché ha un contratto con la Fiorentina, ed i contratti vanno rispettati. Mi sembra che anche De Laurentiis la pensi così“.