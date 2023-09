Roma: esonero Mourinho, colpo di scena per il sostituto

Importanti notizie di calciomercato che riguardano l’allenatore della Roma José Mourinho che ora è a rischio esonero. Per quanto riguarda il sostituto potrebbe esserci una sorpresa.

Il tecnico portoghese è ormai sul filo di un rasoio per quello che sta dimostrando con il club giallorosso. Ora anche i tifosi non sono più dalla sua parte e la società sta cercando di capire come rompere i rapporti.

Perché l’ultima partita di campionato si è conclusa con una pesante sconfitta della squadra allenata da Mourinho che ora può essere esonerato dalla Roma da un momento all’altro.

Esonero Mourinho Roma: scelta e sostituto

Clamoroso l’avvio di stagione negativo della Roma, uno dei peggiori della storia della Serie A per il club giallorosso che si ritrova a soli 5 punti in 6 giornate con una sola vittoria e un 16esimo posto inspiegabile per il valore della rosa. Perché dietro alla squadra di Mourinho che ora rischia l’esonero ci sono soltanto Empoli, Salernitana, Udinese e Cagliari. La vetta e le zone alte distano già tanti punti e questo ora diventa un problema per una squadre che è costretta a rimontare.

Ma Mourinho rischia davvero l’esonero a Roma? Al momento non si può far altro che pensare ciò per quello che è venuto fuori. Infatti, la società giallorossa vuole provare a capire di più come stanno le cose internamente tra squadra e allenatore. Anche perché l’ultima sconfitta ha mostrato dei chiari segnali negativi per il club che è uscito sconfitto con un pesante 4-1 a Marassi contro la neopromossa Genoa. Ora si cerca di capire già chi possa essere il sostituto. Infuriati anche i tifosi dopo l’intervista Mourinho Genoa Roma.

Mourinho esonerato? Antonio Conte il primo per sostituirlo

Se dovesse arrivare nei prossimi giorni l’esonero per Mourinho la Roma potrebbe puntare subito forte su Antonio Conte come sostituto. La società sembra che stia valutando proprio questo e che già la prossima partita di domenica contro il Frosinone può diventare decisiva.

Con un altro risultato negativo in Roma Frosinone allora la società potrebbe decidere di esonerare Mourinho e scegliere un nuovo allenatore per la Roma con Antonio Conte in pole, ma non è l’unico visionato.

Nuovo allenatore Roma: Conte e Tudor con l’esonero di Mourinho

Adesso è il turno di Mourinho essere messo in bilico e a rischiare l’esonero. Dovrà dare una risposta la sua Roma nei prossimi giorni o la società penserà seriamente di cambiarlo e affidare la panchina a un nuovo nome. Antonio Conte o Igor Tudor per il club giallorosso, due che combaciano con le idee tattiche del club e che già conoscono bene la Serie A.

Se prima c’era la scusante della rosa, ora la società ha investito tanto e creato una squadra competitiva, per questo motivo non accetta altri passi falsi da Mourinho con la Roma che pensa di esonerare l’allenatore. Attendono la loro occasione Conte e Tudor per provare ad approdare alla Capitale a stagione in corso in Serie A.