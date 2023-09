Tacchi e lato A in vista: Ginevra Lamborghini senza freni

In occasione del suo trentunesimo compleanno, l’influencer Ginevra Lamborghini ha regalato uno scatto estremamente sensuale ai propri fan

Ginevra Lamborghini non è una che va molto per il sottile, proprio come la ben più nota sorella Elettra. Ginevra è nata nel 1992 in quel di Bologna e lo scorso 25 settembre ha raggiunto la soglia dei 31 anni di età. La carta d’identità, dunque, è decisamente dalla sua parte, a maggior ragione lei non intende porsi limiti in ambito lavorativo.

Elettra è riuscita ad ottenere un successo davvero notevole. Ginevra, invece, appare ancora distante dai livelli della sorella più piccola di due anni, ma evidentemente punta lo stesso a traguardi importanti. D’altronde, fa parte di una delle famiglie più milionarie di sempre, di conseguenza ha le capacità e le conoscenze giuste per emergere ancor di più.

La moda la appassiona particolarmente, tant’è che frequentò all’Università di Bologna il corso di Cultura e tecnica del fashion. In molti, ovviamente, sono incuriositi dal tema riguardate la vita privata di Ginevra. Qualcuno le ha rubato il cuore? Al momento pare di no. Oggi, infatti, la cantante emiliana risulta essere single. Forse l’amore non è una delle sue priorità allo stato attuale delle cose o più semplicemente non ha trovato la persona giusta con la quale intraprendere un’intensa avventura sentimentale.

Per chi non ne fosse già a conoscenza, inoltre, la concorrente del Grande Fratello Vip 7 non ha più alcun tipo di rapporto con la celebre sorella minore. Da tempo le due ragazze non si parlano più, la rottura è talmente profonda a tal punto che Elettra non ha invitato Ginevra alle sue nozze con il dj internazionale Afrojack.

Ginevra Lamborghini da urlo per il suo compleanno: fan in delirio

“Non ci parliamo dal 2019. Sono stata l’unica della sua famiglia a non ricevere l’invito per il matrimonio. Io provo a scriverle, ma mi ha bloccato ovunque. Non mi vuole neanche a Natale e a Capodanno e il motivo della rottura non lo so nemmeno io“, ha spiegato Ginevra in una recente intervista.

L’influencer bolognese, dal canto suo, guarda avanti a testa alta, cercando di costruirsi un futuro sempre più roseo. Parallelamente, Ginevra Lamborghini ha preso parte alla prima puntata della nuova edizione di Tale e quale show, vestendo i panni di Annalisa. E si mantiene molto attiva sul proprio profilo Instagram, dove conta 289mila follower. Spesso delizia i suoi fan pubblicando degli scatti anche abbastanza sensuali.

A tal proposito, in occasione del suo trentunesimo compleanno la Lamborghini ha postato un’immagine tremendamente hot che la ritrae sul trampolino di una grande piscina. Corsetto alquanto invitante, gonnellina di raso e pizzo a cui dobbiamo aggiungere dei tacchi a dir poco vertiginosi. Un regalo speciale ai suoi fan (con tanto di lato A in bella vista), che sotto al post l’hanno riempita di auguri e complimenti. Delirio totale.