Inter: rivoluzione Inzaghi, non si fida più

La prossima partita di campionato potrà mostrarci una vera rivoluzione in casa Inter con Simone Inzaghi che ha deciso di cambiare tutto dopo la brutta sconfitta col Sassuolo in casa nell’ultima di campionato.

Un turno infrasettimanale amaro per i nerazzurri che hanno provato a dare continuità di risultati per difendere il primo posto anche senza cambiare tanto la formazione. Forse questo può essere stato uno dei motivi del crollo.

La squadra di Simone Inzaghi non ha girato questa volta e sembra avere qualche problemino in attacco. Per questo motivo anche si valuta l’ipotesi di fare diversi cambi per la prossima partita.

Formazione Inter: Simone Inzaghi pensa a cambiare

Novità importanti che riguardano il futuro dell’Inter di Simone Inzaghi che dovrà scendere in campo nella prossima partita di campionato contro la Salernitana che è in crisi di risultati. Sarà una partita molto importante che arriva poco prima della Champions League, dove la squadra italiana deve provare a dare una risposta e vincere dopo il pareggio della prima partita di girone. Adesso serve iniziare a cambiare, anche perché ci sono delle evidenti scelte che andranno fatte.

Al momento hanno giocato sempre Lautaro Martinez e Marcus Thuram che sono la coppia titolare d’attacco, anche perché Arnautovic si è infortunato in modo serio e Alexis Sanchez ora sta riprendendo la forma dopo un periodo difficile. Per questo motivo bisognerà capire che tipo di scelte vorrà fare l’allenatore. Inzaghi sembra quasi costretto a dover fare dei cambi per la prossima partita.

Formazione Inter: le scelte con la Salernitana

In arrivo cambi per Inzaghi nella prossima partita Salernitana Inter. La gara di campionato che potrebbe dare di nuovo spensieratezza alla squadra nerazzurra che arriva dal pesante ko interno contro il Sassuolo, dove a San Siro è finita 1-2 per i neroverdi che hanno rimontato il risultato. Ma è evidente anche che ci saranno dei cambi visto che alcuni giocatori sono sempre scesi in campo come Lautaro, Mkhitaryan e Bastoni

Possibile formazione nuova per Inzaghi in Salernitana Inter, con uno dei due attaccante che sicuramente si siederà in panchina per le rotazioni e dare modo anche di rifiatare in vista della Champions League. Lautaro Martinez o Thuram andranno in panchina per la prossima gara.

Salernitana Inter: Lautaro Martinez in panchina, gioca Sanchez

L’incognita stanchezza aleggia in casa Inter con Inzaghi che vuole evitare di perdere giocatori per infortuni. Per questo motivo si valutano le alternative di giocatori che possono scendere in campo in Salernitana Inter: Lautaro Martienz sembra quello indiziato ad andare in panchina per far posto a Sanchez dal primo minuto.