Araujo alla Juventus, l’annuncio rovina Thiago Motta

Il calciomercato della Juventus è pronto a spiccare il volo ma ci sono dei problemi importanti, ora, a causa del nuovo possibile accordo.

I bianconeri sono alla ricerca di un nuovo difensore centrale che possa sostituire Gleison Bremer e fare in modo che la solidità difensiva possa tornare a essere centrale per il futuro della squadra di Thiago Motta. La situazione legata al mercato ovviamente non è per niente semplice e c’è il rischio di perdere pezzi per strada o di non riuscire a concludere gli affari che la società ha in mente di chiudere nel breve.

Da qualche settimana c’è il nome di Ronald Araujo a infiammare i sogni e le speranze dei tifosi della Juventus che vorrebbero un altro difensore centrale di grande spessore che possa garantire grande solidità.

Calciomercato Juventus: la verità sull’affare Araujo

Il punto da rinforzare come primo tassello fondamentale per la Juventus è la difesa. Serve necessariamente un nuovo centrale che possa dare un aiuto concreto alla fase difensiva che da quando non c’è Bremer ha crollato in più di una situazione e ha tolto punti vitali al club.

Ci sono diversi profili che interessano a Giuntoli e Thiago Motta ma quello al primo posto è Ronald Araujo, centrale uruguaiano del Barcellona che dopo l’infortunio non ha ritrovato la titolarità di un tempo.

Secondo le ultime notizie di mercato, si sta complicando la pista che porterebbe Ronald Araujo alla Juventus.

Araujo-Juventus: l’annuncio di Flick cambia i piani

La Juventus ha scelto Roald Araujo per rinforzare la difesa. ll centrale uruguaiano ha perso posizioni nelle gerarchie di Hansi Flick e non è più titolarissimo ma resta comunque una pedina importante per i blaugrana che non intendono perderlo all’improvviso nel mercato di gennaio senza un’organizzazione precisa.

Anzi, Flick ha annunciato in conferenza stampa che non ha alcuna intenzione di cedere Araujo alla Juventus né a nessun altro club in questa sessione di trasferimenti perché lo ritiene un calciatore fondamentale per il suo Barcellona.

“Ronald è tornato da un terribile infortunio e ora è pronto per giocare“, ha annunciato il tecnico tedesco che ha poi ribadito di “non voler parlare dei rumors su di lui. Voglio averlo al mio fianco“.

Salta l’affare Araujo alla Juventus? Le ultime

Le parole di Flick rovinano i piani della Juventus su Araujo. Ora il difensore uruguaiano sembra più vicino alla permanenza, a meno che non sia lui in persona a chiedere la cssione al Barcellona per approdare alla Juventus.

Giuntoli, intanto, si sta guardando intorno e spera di trovare preso un nuovo difensore su cui puntare per far sì che il reparto difensivo possa essere completato in pochissimi giorni.