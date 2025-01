Lazio: il nuovo acquisto arriva dal Bayern Monaco

La Lazio corre ai ripari e prende subito un talento del Bayern Monaco. Ecco le ultimissime notizie di calciomercato sul prossimo acquisto dei biancocelesti.

Arrivano conferme sulle intenzioni da parte del club di Claudio Lotito, che questa volta ha deciso di affondare il colpo per acquistare il giocatore di proprietà del Bayern Monaco.

Colpo a sorpresa da parte della squadra capitolina, che chiude per l’arrivo del giocatore che sarà in Italia già nelle prossime ore, per sottoporsi alle visite mediche.

Momento di flessione per la Lazio, che nelle ultime quattro di campionato ha ottenuto solo una vittoria.

Ecco perché la società ha deciso di correre ai ripari per rinforzare la rosa di Marco Baroni, che ha chiesto a gran voce l’arrivo di un centrocampista e di un jolly offensivo.

Calciomercato Lazio: chi arriva dal Bayern Monaco?

Un calo prevedibile per i biancocelesti che adesso vogliono tornare protagonisti in Serie A.

Dal mercato può arrivare la scintilla con il ds Fabiani pronto a chiudere per l’arrivo in Serie A del talento di proprietà del Bayern Monaco.

Un colpo importante da parte della Lazio che conferma le ambizioni da parte del club, che intende puntare su giovani talenti in vista del futuro. E così, sulla scia di quanto fatto già la scorsa estate, il club si muove e prende il classe 2005 di proprietà dei bavaresi.

Infatti, secondo le ultime notizie di mercato riportate dal giornalista Alfredo Pedullà, c’è stata l’accelerata decisiva per portare alla Lazio Arijon Ibrahimovic, un trequartista che è in uscita dal Bayern Monaco e che la scorsa stagione ha giocato in prestito a Frosinone, totalizzando 18 presenze e 2 reti.

Ibrahimovic Lazio: è tutto fatto, c’è l’accordo con il Bayern Monaco

Il giovane talento è pronto a firmare con i biancocelesti. Fabiani ha chiuso il colpo per riportare in Serie A il giocatore, che può essere utilizzato su tutto il fronte offensivo da Marco Baroni che si appresa ad accogliere alla Lazio Arijon Ibrahimovic.

La società ha raggiunto l’intesa per il classe 2005, che arriva in biancoceleste con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro. In questa prima parte di stagione non ha trovato spazio in Baviera, totalizzando appena 3 presenze per un totale di sedici minuti.