Juventus, Kvara bis: Giuntoli lo sta comprando in gran segreto

Cristiano Giuntoli sembra che l’abbia rifatto, perché sta comprando ora un calciatore in gran segreto per anticipare le grandi concorrenti che stavano provando il colpo.

La Juventus ha il dover di andare a rinforzare la rosa perché si trova in una situazione un po’ delicata dove si può arrivare a prendere anche decisioni forti e difficili per tutti. Le persone al momento più contestate dai tifosi sono proprio Thiago Motta che nei risultati continua a deludere tanto senza avere continuità e colui che si occupa di tutte le scelte di calciomercato e non solo come Cristiano Giuntoli.

Per molti tifosi non è partito un progetto vincente e non ci sono buone speranze per il futuro, ma la società continua a dare fiducia nei propri dipendenti su cui ha investito molto. Ora però si inizierà a dare del tempo limitato perché non saranno concessi errori continui per lungo tempo, una stagione fallimentare quest’anno potrebbe portare a delle conseguenze. Per questo ora Cristiano Giuntoli non vuole sbagliare il mercato della Juve.

Calciomercato Juventus: pronto un Kvara bis per Giuntoli

L’ormai ex direttore sportivo del Napoli è diventato famoso in questi anni per il suo straordinario precedente lavoro andando a rinforzare sempre di più la rosa del club di Aurelio De Laurentiis che è arrivato fino alla vittoria dello scudetto con dei colpi davvero impressionanti e fatti anche in maniera inaspettata, ora è alla Juve e vuole ripetersi.

In pochi, anzi pochissimi, conoscevano alcuni giocatori arrivati a Napoli e che hanno scritto la storia come Kim, Kvaratskhelia e tanti altri che si sono rivelati invece dei veri campioni. Tutto merito di Giuntoli e della sua squadra mercato che è riuscita ad ottenere qualcosa di veramente eccezionale negli anni.

Adesso però Giuntoli è alla Juventus e dopo alcuni acquisti fatti di grandi investimenti che non sono andati bene vuole tornare sui suoi passi. Infatti, secondo le ultime notizie riportate da Tuttosport, pare che Giuntoli voglia comprare un nuovo difensore alla Juventus nello stile di Kvaratskhelia.