Doppio colpo della Juventus: annuncio di Giuntoli prima del derby

La Juventus è al lavoro già da diverse settimane per cercare di rinforzare la rosa di Thiago Motta in questo calciomercato.

Cristiano Giuntoli ed il suo gruppo di lavoro avranno parecchie gatte da pelare, complici le tante operazioni in programma, ma stando al capo dell’area sportiva bianconera, nella prossima settimana qualcosa di importante potrebbe iniziare a muoversi. Stando a quanto riportato dallo stesso dirigente bianconero nel pre partita del derby di Torino, la Juventus potrebbe in un colpo solo regalare a Thiago Motta addirittura due rinforzi, giocatori indispensabili per una rosa che ad oggi deve continuare a fare i conti con una quantità smisurata di infortuni.

La Juventus fa sul serio: doppio colpo in canna

Considerati i tanti infortuni, la dirigenza della Vecchia Signora avrà tanto lavoro da fare questo gennaio, visto che oltre al fatidico difensore Giuntoli potrebbe mettere a disposizione dell’allenatore italo-brasiliano anche un nuovo attaccante da affiancare a Dusan Vlahovic. Ed è proprio su questi due reparti che il capo dell’area sportiva juventina starebbe lavorando con dedizione in questi primissimi giorni, al punto che già nella prossima settimana potrebbero registrati degli interessantissimi movimenti.

A confermarlo è stato il diretto interessato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Torino-Juventus. Alla domanda relativa ad alcuni movimenti registrati dalle parti della Continassa in questi giorni, Cristiano Giuntoli ha inizialmente risposto in maniera vaga dicendo che il calciomercato entra nel vivo adesso, salvo poi lasciare un indizio su quello che potrebbe accadere la prossima settimana, dove il dirigente bianconero spera addirittura di ricevere delle notizie più che buone. Il tutto è ovviamente legato alle due operazioni sulle quali la Juventus starebbe lavorando, ovvero quella per Ronald Araujo del Barcellona e Randal Kolo Muani del PSG.

Giuntoli annuncia il doppio colpo della Juventus

Se le cose dovessero andare per il verso giusto, settimana prossima Thiago Motta avrà a disposizione due nuovi innesti: Randal Kolo Muani e Ronald Araujo. Ovviamente per far sì che questo scenario si concretizzi c’è praticamente bisogno che tutti i pianeti si allineino, ma le parole di Cristiano Giuntoli nel pre partita di Torino lasciano ben sperare i tifosi della Juventus.

Per il direttore dell’area sportiva bianconera la prossima settimana potrebbe addirittura essere quella decisiva per lo sbarco in bianconero di questi due grandi calciatori, sui quali ci sarebbe però la concorrenza di mezza Europa. Ed è proprio questo quello che al momento ostacolerebbe la Juventus, nonostante tutto fiducia di aver accumulato un importante vantaggio rispetto a tutte le altre.