Arnautovic Roma, attenzione: il Bologna sorprende tutti

Mossa a sorpresa: ore calde per il futuro di Arnautovic ma arriva una decisione che può cambiare tutto.

Una stretta di mano, poi i silenzi e ora una vicenda che rischia di diventare esplosiva. Marko Arnautovic ha rivendicato il diritto di scelta qualora fossero arrivate offerta da grandi club.

Lo ha fatto dando priorità al Bologna anche quando dalla Premier League i sondaggi erano tanti, ma poco convincenti. Una sorta di gentlemen’s agreement, motivato dalla riconoscenza del calciatore nei confronti di un club che gli ha regalato una seconda giovinezza. L’avventura dell’austriaco a Bologna però è andata oltre le aspettative. Gol e assist, grandi prestazioni, poi la richiesta della Juventus e la stima neanche troppo nascosta di Allegri hanno sollevato un caso.

I felsinei sono stati bravi e convincenti nel trattenere il calciatore, ma il sondaggio bianconero e le richieste di altri club hanno spinto il procuratore di Arnautovic a strappare una promessa al Bologna. Il retroscena è stato svelato proprio da Danijel Arnautovic, fratello agente del bomber ex Inter.

Il Bologna ha deciso: svelato il futuro di Arnautovic

Nel raccontare quei “patti”, stipulati con il club, è arrivata la conferma su “offerte giunte al Bologna da top club”, e la richiesta di ricordare quella promessa e capire “l’importanza delle proposte ricevute dal calciatore”. Le parole rilasciate a Sky hanno trovato però un seguito sul futuro di Arnautovic, svelato da calciomercato.it. C’è infatti un colpo di scena nella trattativa, con una decisione irrevocabile da parte del Bologna.

Da una parte la Roma, in grande difficoltà nella ricerca di un attaccante e pronta ad affondare il colpo. Dall’altra l’Inter, convinta dal ritorno a Milano di un bomber che in Italia ha mostrato di essere affidabile e prolifico. Le fonti raccolte da calciomercato.it fanno però chiarezza su cosa potrebbe accadere nelle prossime ore.

Le richieste di Danijel Arnautovic potrebbero infatti restare inascoltate, e la mossa del club non lascia spazio alle interpretazioni. Dopo aver respinto le avances dell’Inter e bloccato ogni proposta in arrivo da Viale della Liberazione, anche la Roma non avrebbe spazio di manovra.

Pare infatti che da Bologna ritengano l’attaccante incedibile e non sarebbero disposti ad ascoltare offerte per l’austriaco. Si fa largo quindi l’ipotesi di un braccio di ferro e di ulteriori dichiarazioni da parte dell’agente del calciatore, che intanto registra la convocazione per il match di Coppa Italia. Contro il Cesena l’attaccante sarà regolarmente fra gli uomini scelti da Thiago Motta, ora in ansia. Le offerte, fino al termine di agosto, non mancheranno. Arnautovic dovrà però trovare un compromesso con il Bologna, deciso a non cedere un attaccante nel mirino di molti club.