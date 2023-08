Roma: scippo all’Inter, arrivano due nerazzurri

Il calciomercato in Serie A può regalare sorprese con la Roma che sta per beffare l’Inter con due acquisti per far felice José Mourinho. I due giocatori nerazzurri possono firmare subito.

Ci sarebbe anche già l’intesa e l’accordo con i due giocatori che potrebbero approdare da un momento all’altro nella Capitale. Tutto sarà deciso nelle prossime ore con l’accordo tra i due club.

La Roma sta trattando arrivi importanti di mercato per chiudere questa campagna acquisti in maniera positiva e accontentare il proprio allenatore in vista della prossima stagione che è ormai pronta ad iniziare.

Calciomercato Roma: 2 acquisti per Mourinho, beffa Inter

Non è ancora completata la rosa della Roma che la prossima settimana dovrà iniziare ufficialmente la sua nuova stagione con il campionato di Serie A, dove si scenderà in campo domenica 20 agosto contro la Salernitana allo stadio Olimpico. Una partita non facile in un momento complicato per la squadra giallorossa perché Mourinho ancora non ha dei tasselli fondamentali per il progetto e la nuova stagione, dove si lotterà su tre fronti ancora una volta.

Sicuramente manche l’attaccante, perché Abraham tornerà nel 2024 dall’infortunio e c’è il solo Belotti al momento che lo scorso anno non ha segnato nemmeno un gol. Per questo motivo Mourinho chiede l’acquisto di un nuovo attaccante che possa dare la possibilità di lottare per tutto l’anno per obiettivi importanti. Intanto, ci sono delle novità importanti su questo fronte e la svolta può arrivare massimo la prossima settimana.

C’è poi da chiarire anche la situazione che riguarda il ruolo del difensore. Perché al momento la Roma ha ceduto Ibanez nelle ultime ore per fare cassa e sbloccare il mercato in entrata. Anche lì quindi servirà un innesto visto che è stato lasciato spazio libero. Proprio in queste ore la società si sta attivando per andare a chiudere un altro colpo nel giro delle prossime settimane.

Roma: Zapata e Demiral dell’Atalanta gli obiettivi

Sono due gli obiettivi della Roma in vista della prossima stagione: si tratta di Zapata e Demiral. I due giocatori sono fuori dal progetto dell’Atalanta e proprio in queste ore possono firmare con il nuovo club italiano.

Per Zapata si parla di un prestito con l’offerta della Roma di 1,5 milioni e richiesta dell’Atalanta di 3, le parti sono vicine e il colpo si può sbloccare da un momento all’altro. C’è poi Demiral che può arrivare anche lui con la formula del prestito e riscatto, ma a cifre più elevate.

Roma: Zapata e Demiral accettano per Mourinho

Demiral e Zapata non vedrebbero l’ora di lasciare l’Atalanta e firmare per la Roma di Mourinho. Perché proprio il tecnico portoghese potrebbe essere stato ancora una volta decisivo per convincere i due giocatori. Decisive le prossime ore per l’intesa finale con il club bergamasco.