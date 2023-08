Serie A: dalla Juventus al top club, trattativa lampo per il bomber

La Juventus, come è noto, in sede di mercato è ancora alla ricerca dei rinforzi giusti da regalare a Massimiliano Allegri. Per fare delle entrate, però, è fondamentale prima vendere ed ora arriva un assist in tal senso da un top club di Serie A. E questo rappresenta una svolta.

Che in casa Juventus non ci fossero calciatori incedibili in questa estate è una sorta di mantra che è stato ripreso a più battute. Per giunta da tutti i principali protagonisti della società. Il discorso riguardava in particolar modo i due calciatori più appetibili sul mercato, vale a dire Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Alla fine, però, almeno fino a questo momento, per nessuno dei due è arrivata una offerta concreta ed importante. L’unica voce con un fondamento di un certo livello riguardava lo scambio con il Chelsea per Lukaku e Vlahovic, ma la pista sembra essersi raffreddata. Ora, però, si va profilando un’altra cessione che permette alla Juve di far cassa.

Dalla Juventus al top club di Serie A

Come è noto, a Massimiliano Allegri serve un colpo a centrocampo dal momento che come vertici bassi c’è il solo Manuel Locatelli dopo gli addii di Paredes ed Arthur. Visti i tempi che stringono, l’uscita che serve a finanziare questo colpo può arrivare da ogni reparto. Ed ecco che arriva un assist dalla zona avanzata.

Stando a quanto raccontato da Blasting News, la Roma starebbe seriamente pensando ad Arek Milik. Il bomber bianconero, infatti, è un profilo che piace a José Mourinho perché esperto e di sicura affidabilità. I tempi stringono, infatti, ed il portoghese ha bisogno di un numero 9, visto che Abraham sarà fermo ai box ancora per molto e che il solo Belotti non può bastare. Già in passato i giallorossi si sono mossi per il polacco, prima che poi si accasasse al Marsiglia. Chissà che questa non sia la volta buona.

Milik alla Roma, la Juve fissa il prezzo

Gli altri profili che piacciono ai giallorossi rispondono ai nomi di Marcos Leonardo e di Marko Arnautovic, ma per motivi diversi sono piste complicate. La Juventus, come detto, non lo ritiene incedibile ma valuta Milik 15 milioni. A queste condizioni, se la Roma dovesse affondare il colpo, sarebbe di fatto una trattativa lampo.