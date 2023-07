Arriva Cavani in attacco, trattativa caldissima

Edinson Cavani può lasciare il Valencia dopo una sola, non fortunata, stagione in Liga. L’ex PSG ha attirato una ricca offerta.

L’avventura di Edinson Cavani in quel di Valencia non è stata fortunatissima. L’attaccante uruguaiano ha scelto la Spagna per ripartire dopo la chiusura della sua avventura al Manchester United. Con la maglia dei Red Devils con 59 presenze, 19 gol e 7 assist tra campionato e coppe.

Al Mestalla però non c’è stata la tanto attesa ripartenza per il bomber, che anzi ha visto i suoi numeri calare ulteriormente. Una stagione a onor del vero difficile per tutto il Valencia, che si è salvato nelle ultimissime giornate di Liga a quota 42 punti e con un cambio di allenatore.

Infatti Gennaro Gattuso alla diciannovesima giornata è stato esonerato. Due gare con Voro tecnico ad interim e poi è toccato all’ex bandiera Ruben Baraja salvare la squadra. L’annata da 28 presenze, 7 gol e 2 assist fa però pensare che il Valencia possa ripartire anche senza Cavani l’anno prossimo. Tutto dipenderà ovviamente dalle proposte che il 36enne, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024, riceverà. Negli ultimi giorni forse è arrivata proprio l’offerta giusta al momento giusto.

L’Al-Nassr vuole ricomporre la coppia Cavani-Cristiano Ronaldo

Dall’Arabia Saudita stanno ormai piovendo ricche proposte contrattuali per tantissimi giocatori attualmente militanti in Europa. Il curriculum di Cavani resta assolutamente di valore, con annate molto importanti tra top club come Napoli e PSG.

Ecco dunque perché l’Al-Nassr ha posato gli occhi anche su di lui. La compagine araba ha incassato la conferma di Cristiano Ronaldo, volto ormai del movimento del Medio Oriente.

I contatti per portare Cavani all’Al-Nassr sono già in corso, mentre il club sta affrontando degli scogli nella trattativa per arrivare a Marcelo Brozovic. Il club di Riad è al lavoro per portare entrambi i giocatori a casa a stretto giro di posta. Con il croato andrebbe a sistemare il centrocampo, mentre con l’attaccante uruguaiano si andrebbe a comporre una clamorosa coppia con Cristiano Ronaldo.

I due hanno già giocato insieme al Manchester United, in un’esperienza che però a dire il vero è stata negativa. I Red Devils infatti con il ritorno di Cristiano Ronaldo non sono mai riusciti a decollare. Ora il duo potrebbe tentare di togliersi soddisfazioni nel campionato arabo, una realtà che sta cercando di costruirsi un futuro importante con investimenti fuori da qualunque parametro per l’Europa. Con sullo sfondo tutta l’intenzione di arrivare ai Mondiali del 2034 da lega protagonista sulla scena internazionale.