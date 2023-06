Arriva il via libera: offerta forte per l’addio di Brozovic

Brozovic è pronto a salutare l’Inter: offerta folle per il centrocampista croato, il club nerazzurro lo lascia andare.

Dopo otto anni e mezzo, l’addio di Marcelo Brozovic all’Inter sembra ormai inevitabile. Il centrocampista croato, spesso capitano della squadra nerazzurra, ha dato tanto in questi anni alla causa del Biscione. Forse, ha dato tutto quello che avrebbe potuto dare e adesso, dopo aver sfiorato l’impresa più grande della sua carriera, potrebbe essere pronto a cercare nuovi stimoli in un’altra piazza. Le pretendenti non mancano e l’ultima offerta potrebbe essere quella giusta per far vacillare sia Brozo che la società nerazzurra.

D’altronde, e questo non è un segreto per nessuno, nonostante gli enormi incassi garantiti dall’ultima avventura in Champions, l’Inter per questioni di bilancio sarà costretta ancora una volta a vendere uno o due dei propri gioielli. E in casa nerazzurra in molti ritengono il capitano croato, ormai, uno dei calciatori più ‘sacrificabili’.

Il centrocampista è prossimo ai 31 anni e già da tanto tempo sta giocando ad altissimo livello con l’Inter. La sensazione è che più di quanto abbia dato non possa dare, e che soprattutto questa potrebbe essere l’ultima occasione per monetizzare qualcosa dalla sua partenza.

Per tutti questi motivi, il club sembrerebbe in questo momento disposto ad ascoltare tutte le offerte che potrebbero arrivare per un giocatore blindato da un contratto in scadenza nel 2026. Offerte importanti che potrebbero arrivare da Manchester, sponda United, da Madrid, sponda Atlético, o da un’altra grande spagnola da tempo interessata alle prestazioni del centrocampista vice campione d’Europa.

Brozovic ai saluti: il centrocampista è pronto a lasciare l’Inter

Non c’è ancora l’ufficialità, ma tutto fa pensare che per Brozovic sia arrivato il momento di dire addio all’Inter. Le voci di mercato attorno al croato si sono intensificate negli ultimi mesi, e dopo Istanbul gli indizi fanno pensare che un addio non sia più rinviabile per il club nerazzurro, bisognoso di mettere in cassa una plusvalenza importante, senza però rinunciare ai giocatori chiave di questa stagione, come Lautaro, Calhanoglu o Barella.

Brozovic può partire, nelle intenzioni della società, soprattutto se arriverà l’offerta giusta per convincerlo. Un’offerta che potrebbe giungere a breve da Barcellona. Secondo fonti spagnole, il centrocampista croato sarebbe stato individuato da Xavi come il perfetto elemento in grado di garantire un salto di qualità alla linea mediana; i blaugrana ha tanto ben figurato nella Liga, ma miseramente fallito in Champions, dove il Barça è stato buttato fuori ai gironi proprio dal club nerazzurro.

Si è parlato a lungo di un possibile scambio con Kessié, che non sembrerebbe rientrare nei piani del tecnico campione di Spagna. Anche se, proprio per questioni di liquidità, probabilmente alla società interista in questo momento potrebbe servire più un’offerta importante, da almeno 30 milioni, che non uno scambio di pedine, seppur di indubbio valore come l’ivoriano.

La situazione resta dunque da monitorare, considerando l’interesse che c’è attorno a Marcelo, da anni un pilastro del Biscione e uno dei mediani di maggior rendimento nel campionato italiano. Una situazione che, con tutta probabilità, verrà risolta già in queste prime settimane di mercato. E che dovrebbe portare a una partenza ormai assolutamente scontata, salvo clamorosi ribaltoni o scelte di cuore dell’ultimo minuto.