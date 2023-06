Nuovi contatti con la Juve, Allegri fa il mercato

Massimiliano Allegri sta portando avanti il mercato della Juventus e ha già fatto sapere di volere una pedina che ritiene fondamentale.

Allegri sembra aver detto di no alle ricchissime offerte arrivate dall’Arabia Saudita per proseguire la sua seconda esperienza alla guida della Juventus. Gli sceicchi erano pronti a ricoprire d’oro l’allenatore livornese, garantendogli un triennale da 20 milioni di euro a stagione.

Non è arrivato alcun rifiuto ufficiale, ma l’incontro con Giovanni Manna – nuovo uomo mercato della Juve – lascia pensare che il tecnico sia già totalmente concentrato sulla costruzione della squadra per il prossimo anno.

Chiaramente i problemi non mancano, dato che Allegri dovrà fare a meno di alcuni giocatori che lasceranno (o hanno già lasciato) la Continassa. Inoltre, il mancato accesso ai gironi di Champions League a causa della penalizzazione di 10 punti inflitta dalla Corte Federale d’Appello per il caso plusvalenze impedisce alla Signora di usufruire di importanti introiti.

Per farla breve, l’azione della Juve sul mercato potrebbe essere più limitata rispetto al recente passato, anche perché il bilancio bianconero non è affatto roseo. Nonostante ciò, Allegri sembra avere le idee chiare su quali sono i giocatori su cui poter puntare. Di Maria e Paredes hanno già lasciato Torino e anche il futuro di Alex Sandro (per cui è scattato il rinnovo automatico legato alle presenze) sembra essere lontano dalla Juve.

Allegri si muove in prima persona: lo vuole assolutamente alla Juve

Grande incertezza, invece, per Juan Cuadrado, che vedrà scadere il suo contratto il 30 giugno: tra lui e il club sembrano esserci delle ‘incomprensioni contrattuali’ che impediscono di arrivare ad una nuova intesa. Un altro giocatore in scadenza è Adrien Rabiot, ma qui la Juve sta cercando in tutti i modi di arrivare a un accordo su esplicita richiesta di Allegri.

La stagione appena conclusa è stata senza dubbio la migliore per Rabiot da quando è arrivato a Torino (nell’estate 2019, ndr) ed è per questo che l’allenatore livornese è convinto che il Nazionale francese sia una delle pedine fondamentali da cui ripartire.

Come riportato anche da Rai Sport, la Juve condivide l’idea del tecnico e da qualche settimana sono in corso dei colloqui con la madre-agente del calciatore, Veronique, per provare ad arrivare a un prolungamento dell’intesa (almeno di un altro anno). La fumata bianca sembra essere vicina, anche se sul centrocampista resta vivo l’interesse di alcuni big club europei: su tutti il Barcellona di Xavi e l’Atletico Madrid di Diego Simeone.