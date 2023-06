Svolta Juventus: affare col top club e 25 milioni subito!

Il big è pronto a partire: affare da 25 milioni di euro che la Juventus non intende farsi scappare durante l’estate



Tra spinosi casi extracalcistici ed una serie di risultati che non hanno soddisfatto i vertici bianconeri, la stagione della Juventus si è conclusa ed è già tempo di lavorare senza sosta per quella che riaprirà ufficialmente i battenti il prossimo agosto.

Saranno innumerevoli i cambiamenti che, in casa Juventus, sono previsti durante l’attuale sessione estiva di calciomercato. Dopo un’annata deludente, infatti, l’intenzione dei vertici bianconeri è quella di rilanciare immediatamente il progetto affidandosi ancora una volta a Massimiliano Allegri.

E l’allenatore toscano, sotto contratto fino al 2025, salvo clamorosi colpi di scena sarà ancora protagonista alla guida della ‘Vecchia Signora’, con una rosa che tuttavia ha già registrato alcuni addii. In primis quello di Leandro Paredes che, dopo un anno in prestito, ha fatto ritorno al PSG.

Sempre in mediana occhio a Rabiot che tra qualche settimana dovrebbe dire addio alla società piemontese per sbarcare in uno dei numerosi top club europei che da tempo corteggia il forte centrocampista francese.

Niente rinnovo, pare, per il pupillo del ‘Conte Max’. In difesa andrà ricercato un profilo di livello da affiancare a Bremer e Bonucci al centro della difesa. A maggior ragione che il difensore romano ha annunciato l’addio al calcio giocato nell’estate 2024.

25 milioni alla Juve: ‘assist’ da Marotta

In attacco, poi, il rischio rivoluzione è davvero dietro l’angolo. Dusan Vlahovic ha davvero deluso le aspettative e, visto anche lo scarso feeling con Allegri, potrebbe essere sacrificato in nome di un tesoretto ‘recuperato’ da 80 milioni di euro. Ma è un’altra l’operazione che, decisamente a sorpresa, potrebbe lasciare il tecnico livornese senza uno dei suoi pilastri.

Il Chelsea di Todd Boehly, che pure sta pianificando numerosi cambiamenti per favorire l’inserimento di Pochettino, è a caccia di un grande colpo per la porta. Il favorito è da mesi l’interista Andrè Onana; se per il camerunense le porte dovessero chiudersi, visto anche le richieste elevate da parte di Beppe Marotta, allora non è escluso che i ‘Blues’ piombino in quel di Torino per trattare la firma di Wojciech Szczesny. Il portiere polacco è in scadenza tra un anno e, dopo l’infortunio, è stato sapientemente rimpiazzato da Perin tra i pali bianconeri.

Il suo acquisto sarebbe decisamente più conveniente per il Chelsea che invece di spendere 40 milioni per Onana, potrebbero ‘risparmiare’ versandone 20-25 nelle casse bianconere per l’ex estremo difensore della Roma. Szczesny può davvero salutare la Torino bianconera con un anno di anticipo sulla scadenza contrattuale: il futuro a Londra è tutto fuorché utopia.