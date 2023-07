Arriva la notizia tanto temuta, ufficiale l’addio alle coppe europee: tifosi furiosi

Niente coppe europee per un club. La clamorosa decisione della UEFA ha fatto infuriare i tifosi. Ecco il motivo

Nelle ultime ore è stata confermata l’esclusione di un altro club alla prossima edizione della Conference League. I tifosi e la dirigenza sono furiosi con la UEFA.

Il club in questione è l’Osasuna, arrivato in settima posizione del campionato spagnolo nella stagione appena terminata. La compagine di Pamplona ha raggiunto quota 53 punti, totalizzando 37 gol fatti e 42 subiti in 38 gare. L’Osasuna, per la prima volta della sua storia, aveva ottenuto la qualificazione alla UEFA Europa Conference League ed avrebbe dovuto giocare i play-off per l’accesso alla fase a gironi, da qui a poco.

I tempi verbali del passato e del condizionale sono d’obbligo a causa della clamorosa esclusione del club spagnolo dalla prossima edizione della Conference League. Il club rossoblu, infatti, nonostante sul campo abbia meritato l’accesso alla prossima competizione europea, dovrà lasciare il suo posto all’Athletic Bilbao, club arrivato in ottava posizione totalizzando 51 punti, due in meno dell’Osasuna.

La decisione relativa all’esclusione è arrivata poche ore fa da parte del Comitato d’Appello della UEFA che non ha fatto altro che confermare il parere iniziale degli ispettori del Comitato di controllo, etica e disciplina della Federcalcio europea.

L’Osasuna non parteciperà alla prossima Conference League: i motivi

Le motivazioni di tale decisione verranno a conoscenza del club prossimamente ed il presidente dell’Osasuna, Luis Sabalza Iriarte, è pronto a presentare ricorso al TAS, acronimo di Tribunale Arbitrale dello Sport. Nel frattempo, la compagine spagnola ha dichiarato di non condividere i criteri stabiliti dalla UEFA e di essere amareggiata per la decisione di punire un club che ha da sempre combattuto contro la corruzione nel mondo del calcio.

L’Osasuna è stata esclusa dalla prossima edizione della Conference League a causa dello scandalo delle partite truccate, che ha coinvolto il club di Pamplona nel 2014.

Nonostante la dirigenza attuale del club spagnolo sia diversa da quella di nove anni fa, la UEFA, ha comunque deciso di punire la società di Iriarte. Il club, ovviamente, non ha preso bene tale decisione, ritenendola un “grave oltraggio” ai propri diritti ed il presidente del club ha preannunciato di voler far immediato ricorso al TAS.

Anche il direttore sportivo Braulio Vazquez ha dichiarato quanto fosse inammissibile il comportamento tenuto dalla UEFA, affermando, inoltre, che il suo club si fosse già autodenunciato in passato e quanto una doppia punizione sia totalmente surreale.