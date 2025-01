Calciomercato, Pellegrini gela i tifosi: decisione ufficiale sul futuro

Lorenzo Pellegrini è uno dei calciatori più chiacchierati della Serie A in questo momento: ha preso una decisione definitiva sul suo futuro.

Il centrocampista e capitano giallorosso è stato uno dei calciatori maggiormente bersagliati dalla tifoseria in questa stagione ed è stato anche indicato come uno dei responsabili principali dell’esonero di Daniele De Rossi e della stagione malandata della Roma fino a questo momento. La scorsa settimana ha segnato nel derby di Roma provando a riprendersi l’amore dei tifosi e di tutta la piazza e ora il suo futuro è pronto a cambiare.

Anche in chiave calciomercato il nome di Pellegrini è centrale in moltissime trattative che hanno preso il via e che possono chiudersi nel giro di qualche giorno.

Calciomercato, Pellegrini ha annunciato il suo futuro

Nelle ultime settimane si è parlato moltissimo del futuro di Pellegrini e dell’addio alla Roma per un altro club di Serie A: ora è arrivata la sua decisione definitiva.

Le qualità di Lorenzo Pellegrini sono fuori discussione, è uno dei calciatori migliori della Roma e anche del panorama italiano nel suo ruolo ma caratterialmente ha qualche difficoltà di troppo nel superare gli ostacoli che si pongono davanti a sé quando si tratta della Roma.

La giornata di oggi cambia definitivamente il futuro di Lorenzo Pellegrini: è arrivato il suo annuncio che stravolge totalmente le idee di mercato.

Pellegrini annuncia: “Voglio restare alla Roma

La voglia di Lorenzo Pellegrini di prendersi la Roma e restare in giallorosso da capitano vero ha preso il sopravvento su qualsiasi difficoltà che ha vissuto fino a questo momento e che avrebbe potuto rovinare la sua permanenza in giallorosso e la sua storia d’amore – fatta di innumerevoli saliscendi – con la squadra del suo cuore.

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Lorenzo Pellegrini ha annunciato la sua decisione di restare alla Roma. Dopo il gol contro la Lazio è evidentemente scattato qualcosa nel capitano giallorosso che ora gli permette di essere più sereno e in grado di gestire le pressioni in maniera diversa.

“Io non scappo e mi prendo le mie responsabilità”, ha annunciato il capitano della Roma, sottolineando la sua voglia di restare in giallorosso per sempre e di non abbandonare la squadra in un momento molto delicato e decisivo come quello attuale.

Napoli e Conte beffati: Pellegrini resta a Roma

Il Napoli di Antonio Conte stava lavorando sull’affare Pellegrini con la Roma e con il suo entourage. Il tecnico degli azzurri avrebbe voluto puntare sul talento italiano per dare una sterzata ulteriore alla sua squadra e la trattativa era già a buon punto per essere chiusa nei prossimi giorni.

Così non sarà, Pellegrini non firmerà con il Napoli e resterà alla Roma. La sua volontà conterà più di tutto e ora vuole riprendersi completamente il mondo giallorosso.