Spunta il giallo: il nuovo acquisto non è infortunato, Gasperini lo ha fatto fuori

Non ha trovato spazio con Gian Piero Gasperini, spunta il giallo in casa Atalanta in merito al nuovo acquisto.

Arrivato in Italia con ogni più rosea aspettativa, è finito in tribuna per la sfida che si giocherà oggi contro il Cagliari e non per scelta legate all’infortunio, secondo quanto traspariva sui rumors.

A riportare la notizia è uno dei principali quotidiani italiani che, proprio questa mattina, ha rivelato la scelta di Gian Piero Gasperini, dettata appunto non da quelle che sono le condizioni fisiche del giocatore. C’è qualcosa, oltre quelle, che pare non aver convinto il tecnico dei bergamaschi.

Gasperini lo fa fuori: il motivo della scelta sull’esclusione

Si affida ad uno dei giovani della Primavera, Gian Piero Gasperini, non utilizzando appunto il nuovo acquisto.

Un colpo, quello realizzato dall’Atalanta e per l’Europa, che aveva fatto presagire della possibilità di vederlo all’opera praticamente sempre. Così non è perché, secondo quanto riferito in mattinata, se non gioca è solo per scelta tecnica.

Non è infortunato, come è accaduto invece a Scamacca ed a El Bilal Tourè, Bakker è stato fatto fuori da Gian Piero Gasperini che non lo ha convocato per scelta tecnica in Atalanta-Cagliari.

Atalanta, cosa c’è che non va con Bakker? Gasperini lo esclude

Gian Piero Gasperini esclude Bakker dalle proprie scelte, spedendolo in tribuna. C’è sicuramente qualcosa che non va, come analizzato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, considerando la scelta di Gasperini che non lo ha neppure convocato. Sicuramente ci sarà spazio per tutti, considerando il bisogno di averli tutti a disposizione per i match che arriveranno da qui in avanti. Pochi i cambi per la sfida contro il Cagliari, rispetto alle scelte fatte appunto nella gara contro il Rakov in Europa League. Bakker, in ogni caso, non sarà del match, calciatore che fino ad ora ha trovato soltanto un complessivo di 26 minuti giocati con la maglia dell’Atalanta, dei quali 25 in Serie A e uno soltanto in Europa League.

Ultime Atalanta, Bakker fuori dalle scelte di Gasperini: chi al suo posto

Oggi l’Atalanta scende in campo con il Cagliari che va a caccia di punti importanti, ma la Dea vuole lanciarsi nelle alte posizioni di classifica. Gian Piero Gasperini sceglie di non utilizzare Bakker, tanto da escluderlo anche dai convocati della sfida stessa di oggi, al Gewiss Stadium. Tra le probabili formazioni, il 3-4-2-1 di Gasperini prevede sulle corsie l’utilizzo di Ruggeri, che pare abbia convinto di più del calciatore che Bayer Leverkusen, che era stato preso per dare alla Dea un’esperienza europeista che mancava in un gruppo di giovani calciatori.