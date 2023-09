Pioggia di soldi sull’Inter: Zhang esulta

La fine della stagione estiva sta già portando con sé le prime piogge: l’Inter di Zhang verrà ricoperta di denaro. Ecco il motivo

I nerazzurri, così come tanti altri club, stanno facendo i primi bilanci in virtù della nuova stagione. Si sa, il mondo del calcio è ormai un business a tutti gli effetti. E gestire una società professionistica ha dei costi, che spesso e volentieri sono molto più “ingenti” di quanto possano esserlo i ricavi. Ma non per Steven Zhang, attuale patron dell’Inter.

Il successo europeo ottenuto nel corso della scorsa stagione ha comportato dei contributi economici non indifferenti. Circa mezzo miliardo di incassi grazie alla finale di Champions League giocata contro il Manchester City. A prescindere dall’esito non soddisfacente, le casse finanziarie della società hanno finalmente potuto godere di un po’ di ossigeno.

Anche i ricavi ottenuti dagli ingressi allo stadio sono stati particolarmente proficui, per un totale di circa 70 milioni di euro. Superata di gran lunga la media registrata durante le scorse annate, dove la media si aggirava intorno ai 40 milioni di euro. Una situazione decisamente favorevole, che deriva oltre che da una gestione impeccabile anche da dei risultati sportivi di assoluto spessore. Già solo il qualificarsi può conferire importanti entrate. Avanzare nelle principali competizioni, proprio come l’Inter, è un plus.

Quanto guadagnerà l’Inter dal nuovo sponsor?

Risultati ottenuti sul campo a parte, un’altra rinomata fonte di reddito per i club sono gli sponsor. Anche da questo punto di vista il club meneghino non ha rivali, essendo tra i club italiani ad ottenere maggiori ricavi grazie ad essi. Completano infatti il podio con una media di circa 26 milioni di euro all’anno. Non arrivano ai livelli dei primatisti bianconeri, ma si difendono particolarmente bene.

A proposito di introiti pubblicitari, è stato firmato di recente un accordo di assoluto interesse. L’Inter ha recentemente stipulato il nuovo accordo col suo prossimo sponsor. Questo porterà nelle casse dei nerazzurri ulteriori introiti. Si parla infatti di un “patto” dal valore di circa 20 milioni per quattro anni in totale.

Il brand in questione è U-Power, marchio che si occupa di calzature e attrezzature da lavoro. Si tratta di un business altamente profittevole, che per i nerazzurri rappresenterà una base di appoggio solida e affidabile. A partire dalla partita contro il Milan, il logo comparirà dietro la maglia dei giocatori impegnati in campo. Così come per tutte le loro prossime partite ufficiali.