Infortunio Scamacca, cambiano i tempi di recupero: annuncio di Gasperini

L’Atalanta pareggia contro la Juventus e si rammarica per una serata che l’avrebbe potuta portare in solitaria al terzo posto in classifica. La Dea ha creato tanto, forse anche troppo, ma il tabellino alla fine non ha resto giustizia agli uomini di Giampiero Gasperini, che comunque si è detto soddisfatto nel post partita del Gewiss Stadium.

Ciò che però più ha attirato l’attenzione dei tifosi bergamaschi è stato l’annuncio fatto in merito alle condizioni di Gianluca Scamacca, fermo ai box da diverse settimane un infortunio di natura muscolare.

Ai microfoni di DAZN, infatti, Giampiero Gasperini ha svelato che sono cambiati i tempi di recupero per l’attaccante dell’Atalanta, il cui rientro in campo, a questo punto, parrebbe essere imminente.

Atalanta: cambiano i tempi di recupero per Scamacca, annuncio di Gasperini

Buone notizie arrivano questa sera dal Gewiss Stadium per Giampiero Gasperini. Una di queste è l’ottima prestazione offerta dalla sua Atalanta, che senza paura ha espresso un calcio divertente e propositivo contro una Juventus che negli ultimi minuti di gioco ha rischiato tanto, anzi, tantissimo.

Un pò di rammarico dunque c’è per non essere riusciti a strappare la vittoria, ma nel post partita Gasperini ha fatto un annuncio importante in merito a Gianluca Scamacca, che a quanto pare potremmo tornare a vedere in campo prima di quanto effettivamente ci si immaginava.

Intervenuto ai microfoni di DAZN, l’allenatore dell’Atalanta ha annunciato un cambiamento nel programma di rientro e recupero del suo attaccante stupendo tutti dicendo: “Scamacca? Lunedì si aggrega al gruppo, è recuperato. Ovvio, c’è un problema di condizione, ma se sta bene lo recuperiamo già giovedì per lo Sporting, sennò se ne parla per domenica“.

Atalanta: Gasperini commenta così la partita

Oltre l’importante annuncio su Scamacca, Gasperini si è anche -ovviamente- lasciato andare ad un commento sulla prestazione della sua Atalanta, mostrandosi insoddisfatto del risultato finale ma comunque contento della prestazione dei suoi ragazzi.

Ai microfoni di DAZN l’allenatore della Dea ha infatti detto: “Nel finale abbiamo avuto occasioni nitide per vincere questa partita. Stasera ci stava, siamo dispiaccio, ma siamo comunque cresciuti ed abbiamo fatto un’ottima gara. In fin dei conti sono soddisfatto, anche perché questa partita ci ha fatto fare un salto di qualità nella condizione per poter affrontare questo campionato“.

L’Atalanta e l’obiettivo Champions: Gasperini non si nasconde

Al momento l’Atalanta è quinta in classifica, ad un solo posto dalla zona Champions League, competizione che la Dea punta a tornare a giocare nella prossima stagione. Nel post partita, però, in merito a questo obiettivo Gasperini non si è nascosto dicendo: “Champions? Mi sembra fuori luogo mettere degli obiettivi in questo momento, è presto. Adesso la dimensione del campionato non ci permette di sognare in grande, poi nel caso vedremo, ma sicuramente non ci tireremo indietro“.