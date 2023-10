Primi contatti con la Juve: super colpo a zero

Allegri sogna un grande rinforzo a parametro zero per la prossima stagione: avviati i contatti con gli agenti del giocatore a cui spetta l’ultima parola.

La Juventus si muove sul mercato delle occasioni a zero: individuato un nome su tutti che fa gola ai bianconeri per la sua esperienza e versatilità. Allegri avrebbe già dato il suo via libera ma bisognerà attendere fino alla prossima sessione estiva per affondare il colpo.

Lucas Vàzquez è nel mirino della Vecchia Signora, obiettivo di mercato già in alcune passate stagione, potrebbe essere arrivato il momento giusto per il suo trasferimento a Torino. In scadenza col Real Madrid nel 2024, si prospetta uno degli affari più pregiati del prossimo calciomercato estivo e la Juve proverà a non lasciarsi sfuggire questa grossa occasione.

Complice la scarsa disponibilità di esterni destri di ruolo e l’inserimento di Weah che va a rilento, – a cui viene spesso preferito Mckennie – Vàzquez sarebbe la pedina mancante perfetta da inserire nello scacchiere futuro di Max Allegri.

Asse di mercato Real-Juve

Non è la prima volta che la Juventus pesca dal mercato dei parametri zero e storicamente si accaparra solo grandi affari. Dal colpo eclatante di Pogba, arrivato gratis dallo United e rivenduto agli stessi Red Devils per più di 100 milioni, passando per Carlitos Tévez, fino al più recente Rabiot che sta trovando finalmente la sua dimensione da top player in Serie A.

La Juve non sbaglia i suoi colpi a zero e l’impressione è che se dovesse puntare a Lucas Vàzquez questo trend verrebbe rispettato ancora una volta. Campione di tutto con il Real dei sogni di Cr7 e Zidane, l’esterno spagnolo è garanzia di prestazioni, carisma e numeri, avendo segnato in carriera 25 gol nella Liga e fornito 36 assist in 251 presenze.

Numeri importanti per un giocatore che solo all’inizio della sua carriera veniva utilizzato come esterno d’attacco e con il passare degli anni è stato arretrato sulla linea di centrocampo o difensiva all’occorrenza. Ogni allenatore transitato per Madrid ha apprezzato la sua duttilità e professionalità, motivo per cui il classe ’91 è visto come un profilo dal grande valore anche dalle parti della Continassa.

Un suo potenziale inserimento nella rosa della Juve fornirebbe quella dose di esperienza internazionale e personalità utili a puntare sempre più in alto, prima in campionato e poi in Europa, per ritornare ai livelli in cui ci si aspetta di vedere i bianconeri.