Juventus, infortunio Bremer: annuncio di Allegri, le condizioni

La Juventus pareggia al Gewiss Stadium contro l’Atalanta ed aggancia al terzo posto il Napoli. Serata complicata quella per i bianconeri, che sono riusciti a strappare un punto alla Dea soffrendo per gran parte della partita.

L’unica nota positiva di questa giornata per la Vecchia Signora è il dunque non aver perso, anche perché non c’è tanto di cui poter festeggiare, considerato anche l’infortunio di Bremer che ha ovviamente preoccupato tifosi ed Allegri in vista dei prossimi impegni stagionali.

Ed è stato alla fine proprio l’allenatore della Juventus a fare il punto sulle condizioni del difensore brasiliano nel post partita, svelando difatti l’entità del problema che ha costretto Bremer a chiedere il cambio a pochi minuti dal termine della partita.

Juventus, infortunio Bremer: Allegri svela le condizioni del brasiliano

L’unica nota positiva della serata bergamasca della Juventus è il non aver perso contro un‘Atalanta che, per le occasioni create, ha forse qualcosa da recriminarsi in più rispetto alla formazione di Massimiliano Allegri, che intorno all’84’ ha poi perso per infortunio Gleison Bremer.

Il difensore brasiliano, esausto, è stato infatti costretto a chiedere il cambio, allarmando ovviamente i tifosi che hanno subito immaginato il peggio per l’ex Torino. Prima di sparare giudizi avventati, però, Massimiliano Allegri ha aspettato un primo resoconto da parte del suo staff medico in merito all’infortunio di Bremer, arrivato puntuale e che gli ha permesso di tirare un discreto sospiro di sollievo in vista del derby della Mole di settimana prossima.

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita del Gewiss Stadium l’allenatore della Juventus ha fatto il punto sulle condizioni del difensore bianconero dicendo: “Infortunio Bremer? Non c’è nulla di cui preoccuparsi, semplici crampi. Il ragazzo dopo martedì non si è allenato per due volte e ha finito un pò stanco la partita“.

La Juventus pareggia a Bergamo: questo il pensiero di Allegri

Tranquillizzati i tifosi in merito alle condizioni di Bremer, Massimiliano Allegri ha poi parlato della prestazione della sua Juventus contro l’Atalanta rilasciando ai microfoni di DAZN dichiarazioni che potrebbero far discutere.

Il tecnico bianconero ha infatti detto: “Abbiamo fatto 60′ di buon livello, ma è ovvio che potevamo fare meglio in determinate situazioni. Abbiamo rischiato qualcosina, come nell’uno contro uno con Gatti, così come nel finale con l’arrembaggio dell’Atalanta, ma ci è andata bene. Alla fine questo punto conquistato in trasferta è prezioso, siamo stati bravi a non perderla“.

La Juventus ed il problema col gol, Allegri “I palloni non sono come quelli di 30 anni fa”

La Juventus fatica a trovare la via del gol con facilità, cosa che anche lo stesso Massimiliano Allegri ha fatto notare al termine della partita di questa sera contro l’Atalanta. L’allenatore bianconero si è infatti mostrato essere “critico” nei confronti dei suo giocatori dicendo: “Dobbiamo migliorare sulla cattiveria nel fare gol. Su questo aspetto dobbiamo migliorare, ma soprattutto dobbiamo iniziare a tirare da fuori, anche perché i palloni non sono come quelli di trent’anni fa“.