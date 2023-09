Atalanta Juventus: la scelta su De Ketelaere, le condizioni

Importanti notizie che riguardano la prossima partita Atalanta Juventus che può essere decisiva in Serie A. Da valutare ci sono le condizioni di De Ketelaere, il nuovo acquisto che non è al meglio.

Possibile forfait del giovane talento belga arrivato la scorsa estate dal Milan. Perché dopo l’ultima partita avrebbe accusato un risentimento muscolare che potrebbe quindi fargli saltare la prossima gara.

Proprio in queste ore lo staff medico sta decidendo con l’allenatore e il giocatore che scelta fare per il bene del talento ed evitare magari possibili lunghi stop in vista delle prossime settimane importanti di calcio.

Atalanta: le condizioni di De Ketelaere

Momento complicato questo dell’Atalanta che continua a non vivere una situazione facile e fortunata a livello di infortuni. Infatti, nelle ultime ore ci sono state delle nuove notizie in merito allo stop per Charles De Ketelaere che ora è in forte dubbio per Atalanta Juventus.

Il calciatore ex Milan, infatti, ha accusato un risentimento al quadricipite e bisognerà capire se riuscirà a recuperare De Ketelaere per Atalanta Juve. Non è il primo infortunio per la Dea in zona offensiva, visto che El Bilal Toure non è mai stato a disposizione e tornerà a gennaio, mentre Scamacca starà ancora fuori un po’.

Atalanta Juventus: la scelta su De Ketelaere, chi gioca

Saranno decisive le prossime ore per capire se sarà tra i convocati e se potrà scendere in campo per giocare De Ketelaere il big match Atalanta Juventus. Per questo motivo sarà decisiva la scelta dell’allenatore che potrebbe pensare anche di cambiare e schierare totalmente un attacco nuovo e inedito.

Con Lookman potrebbero esserci poi in zona offensiva a supporto anche Koopmeiners e Pasalic al posto dell’acciaccato De Ketelaere che potrebbe non essere in grado di prendere parte alla partita Atalanta Juve. In media poi confermata la coppia Ederson e De Roon per affrontare la Juve.

Probabili formazioni Atalanta Juventus: le scelte

Sarà un big match quello tra Atalanta Juventus con Gasperini e Allegri che vogliono fare le migliori scelte per mandare in campo le formazioni migliori possibili. Ci sono delle novità importanti con dei cambi che possono incidere molto per il risultato. Queste le probabili formazioni Atalanta Juventus: