Esonero Mourinho Roma: tempo scaduto, l’esito del confronto

Importanti notizie che riguardano il futuro di José Mourinho e la Roma, l’allenatore portoghese è a serio rischio esonero e ora arriva la decisione dei Friedkin.

I proprietari americani non hanno più intenzione di continuare in questo modo e ora chiedono un segnale chiaro e forte da parte della squadra giallorossa in vista del proseguo della stagione.

Senza risultati non si potrà fare altro che prendere una strada ben definita. Al momento però arrivano aggiornamenti su quella che sarà la decisione dei fratelli presidenti Friedkin riguardo il futuro dell’allenatore e gli obiettivi.

Roma: esonero Mourinho, la decisione

Inizio choc della Roma di Mourinho che ora rischia l’esonero. Perché la società giallorossa dopo aver accontentato il proprio allenato sul mercato con grandi colpi e le migliori conferme, non si aspettava assolutamente questo brutto inizio di stagione con soli 5 punti in 6 giornate di campionato. Ora la squadra è ad un passo dalla zona retrocessione e la zona alta di classifica è veramente distante. Bisognerà per questo motivo trovare la migliore soluzione in vista del futuro.

La coppia presidenziale dei fratelli Friedkin sta valutando seriamente la possibilità di esonerare Mourinho dalla Roma e scegliere un nuovo allenatore, ma non è facile e scontato che ciò accada. Il club giallorosso potrebbe presto decidere di fare affidamento su un nuovo tecnico se le cose dovessero continuare in questo modo. Ora però sono stati fissati gli obiettivi dopo un confronto.

Confronto Roma Mourinho: la decisione

Sconfitta pesantissima per 4-1 contro il Genoa che può costar caro a Mourinho. Perché ora a Roma la società e i tifosi non hanno più la stessa fiducia di prima nel progetto del tecnico portoghese. Infatti, saranno decisive le prossime ore per capire come andrà tra le parti.

Intanto, pare che il confronto tra Mourinho e la Roma sia stato chiaro: l’obiettivo è tornare in Champions League seno sarà rottura. Al momento la distanza dalla 4 posizione è già di 7 punti e se dovesse aumentare allora arriverà un esonero anticipato.

Esonero Mourinho: la Roma sceglie Conte

In caso di esonero di Mourinho la Roma ha come primo obiettivo quello di Antonio Conte che è attualmente svincolato e ha voglia di allenare in Italia per stare più vicino alla propria famiglia. Decisive le prossime settimane per capire come andrà a finire la vicenda tra l’allenatore portoghese e il club giallorosso. Ora anche la tifoseria sembra andare contro all’allenatore.