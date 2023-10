Atalanta, quando torna Scamacca: annuncio di Gasperini

Aggiornamenti sul rientro dell’attaccante dell’Atalanta Scamacca. L’assenza del bomber s’è fatta sentire, ecco l’annuncio di Gasperini che ha ufficializzato il ritorno dell’ex West Ham.

Colpo estivo della sessione di mercato 2023, l’Atalanta ha rinnovato l’attacco con la cessione di Zapata e l’arrivo di Scamacca. L’attaccante italiano era partito bene con una doppietta all’esordio poi lo stop che ha messo ko il ragazzo che s’è dovuto fermare per infortunio. Ecco le ultimissime in merito ai tempi di recupero di Scamacca: c’è l’annuncio di Gasperini che è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della gara di Europa League contro lo Sporting.

Lesione di primo grado alla coscia sinistra per l’attaccante che è stato ai box per qualche settimana. Infortunio non di poco conto per Scamacca che ha sfruttato queste settimane per allenarsi al meglio e tornare in forma. L’obiettivo era quello di tornare a disposizione dopo la sosta ma a sorpresa è arrivato l’annuncio di Gasperini che alla viglia di Sporting Atalanta, in conferenza stampa, ha fatto il punto della situazione riguardo il recupero dall’infortunio di Scamacca.

Scamacca Atalanta, quando torna l’attaccante? C’è l’annuncio di Gasperini

Ci sono delle novità in casa Atalanta che riguardano l’infortunio di Scamacca: l’attaccante italiano, che è arrivato quest’estate dal West Ham, è stato ai box a causa di una lesione. Adesso le cose sono migliorate con il giocatore che è pronto a tornare dal primo minuto. Una svolta improvvisa per i nerazzurri che hanno sentito la mancata del proprio bomber.

Queste le parole in conferenza stampa di Gasperini sul ritorno in campo dell’attaccante dell’Atalanta Scamacca.

“Ha recuperato Scamacca che è a disposizione, è pronto per giocare sia dall’inizio che a gara in corso”.

Scamacca ha recuperato: sarà convocato da Spalletti per la Nazionale?

Questa notizia del recupero di Gianluca Scamacca farà felice anche il commissario tecnico dell’Italia Spalletti che avrà la possibilità di richiamare in Nazionale l’attaccante. Lui e Berardi hanno buone chance di essere chiamati in vista delle gare di qualificazione ai prossimi Europei contro Malta (14 ottobre) e Inghilterra (17 ottobre). Per il momento, Gasperini gestirà al meglio l’attaccante sia per la partita di Europa League di domani contro lo Sporting che per la sfida di Serie A che l’Atalanta affronterà domenica contro la Lazio. Due test importanti che serviranno a capire quanti minuti nelle gambe ha Scamacca che è fermo dallo scorso settembre, dopo Fiorentina-Atalanta.