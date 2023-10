Calciomercato: svolta in panchina, una leggenda va in panchina

Arrivano indiscrezioni clamorose riguardo il futuro del club con la dirigenza che ha deciso di offrire la panchina ad una leggenda del calcio mondiale.

Ecco tutte le novità relative al destino della squadra con la proprietà pronta a rivoluzionare l’area tecnica cambiando anche l’allenatore. Una decisione inusuale e quasi sorprendente che può stravolgere i piani futuri della squadra che dall’oggi al domani potrebbe trovarsi senza allenatore e con un ex leggenda del calcio mondiale in panchina. Ecco tutti i dettagli relativi alla decisione della società.

Arrivano delle indiscrezioni di calciomercato relative al destino dell’allenatore che può salutare in anticipo la sua squadra. I risultati negativi stanno spingendo la proprietà ad un immediato cambio in panchina che potrebbe avvenire molto presto. Per la sostituzione circola il nome di un ex calciatore, ecco tutti i dettagli su questo arrivo.

Calciomercato: esonero in arrivo, ecco il nuovo allenatore

Reduce dall’esperienza a Londra, tra le fila del Chelsea, l’allenatore continua a godere della fiducia di tante società che sono pronte ad ingaggiarlo. In particolar modo, l’ex centrocampista inglese ha ricevuto una proposta da parte del club scozzese che è pronto a cambiare la guida tecnica affidandosi all’ex leggenda.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la proprietà è pronta a cambiare tecnico esonerando Michael Baele per nominare come nuovo allenatore dei Rangers Lampard. Dopo l’avventura deludente al Chelsea, l’ex centrocampista è pronto ad accettare la panchina della società scozzese che potrebbe lanciare un altro tecnico dopo aver fatto le fortune di Gerrard.

Lampard è una valida alternativa per i Rangers, il consiglio d’amministrazione del club sta seriamente prendendo in considerazione la candidatura dell’ex centrocampista inglese che è attualmente libero dopo la fine dell’esperienza al Chelsea dello scorso anno. Tale prospettiva, di passare in Scozia alla guida dei Rangers, sarebbe gradita a Lampard che è in cerca di una nuova occasione dopo aver deluso con i Blues.

Lampard ai Rangers, ultime notizie di calciomercato

Frank Lampard ha una discreta esperienza come allenatore, dopo aver guidato il Derby County è andato prima al Chelsea e poi all’Everton per poi ritornare la scorsa stagione ai Blues, per concludere l’annata. Nonostante ciò i risultati non sono stati del tutto positivi, ecco perché Lampard potrebbe dare una svolta alla sua carriera da allenatore confrontandosi con un campionato, sulla carta, più semplice rispetto alla Premier League come la Premiership scozzese. I Rangers sono in contatto per ingaggiare Lampard come nuovo allenatore: i prossimi giorni saranno decisivi, la svolta potrebbe arrivare durante la pausa per le Nazionali.