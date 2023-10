Serie A, infortunio e tegola: c’è lesione, i tempi di recupero

Infortunio e tegola per l’allenatore, c’è l’annuncio da parte della società riguardo questo stop.

Serie A, infortunio per il centrocampista: salterà le prossime sfide

C’è una lesione al bicipite femorale sinistro per il brasiliano che non sarà a disposizione per la gara di venerdì contro il Lecce. Una trasferta insidiosa per la squadra neroverde, reduce dalla sconfitta contro il Monza. Dionisi per questa partita dovrà rinunciare ad uno dei suoi uomini migliori, protagonista delle ultime prestazioni soprattutto contro Juventus ed Inter. Matheus Henrique non sarà a disposizione per Lecce Sassuolo: c’è il comunicato ufficiale del club sulle sue condizioni.

Sassuolo, infortunio Matheus Henrique

C’è il comunicato da parte del Sassuolo che nel report dell’allenamento odierno, con le esercitazioni tattiche e la partitella finale, ha reso noto anche lo stato di salute del centrocampista che ha già avviato il suo percorso di recupero. “Matheus Henrique non ha partecipato alla seduta odierna. Gli esami effettuati hanno riportato una lesione al bicipite femorale sinistro”.

Quando tornerà a disposizione con il Sassuolo Matheus Henrique? Sarà valutato dallo staff medico, probabile un suo recupero dopo la sosta delle Nazionali o a inizio novembre.