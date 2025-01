Calciomercato Milan: colpo di scena sul futuro di Okafor

Quale futuro per l’attaccante del Milan Okafor?

Ecco le ultimissime sul mercato dei rossoneri che hanno preso una decisione sull’ex Salisburgo. C’è il colpo di scena, ecco tutti i dettagli.

Si intensificano le voci riguardo il destino dell’attaccante, che era stato rispedito in Italia dal Lipsia. Il club della galassia Red Bull, che aveva raggiunto un accordo per l’acquisto del giocatore, ha deciso di non ufficializzare il suo trasferimento a causa di alcuni problemi riscontrati durante le visite mediche.

Ed è per questo motivo che Okafor è tornato in Italia per mettersi di nuovo a disposizione del Milan che, intanto, ha provato a proporre il giocatore ad altre società.

Ecco le ultimissime notizie che riguardano proprio il futuro di Okafor, c’è una novità svelata dal giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano.

Calciomercato Milan: aggiornamenti sul futuro di Okafor

In casa Milan, prosegue la caccia all’uomo. A quell’uomo capace di poter fare la differenza in questa seconda parte di stagione. All’uomo che dovrà trascinare i rossoneri verso il quarto posto in classifica che, per il club rossonero, è il minimo indispendabile per portare avanti questo progetto, ed evitare di perdere qualche big la prossima estate.

Chi è ai saluti, invece, è Noah Okafor che era arrivato a Milano con ben altre aspettative. Il giocatore, che in una stagione e mezza, ha totalizzato 52 presenze e 7 gol, è stato spesso impiegato lo scorso anno da Pioli, meno invece da Fonseca e Conceicao ed è per questo che è stato messo in vedita dal club.

Ecco perché, l’attaccante svizzero, è in uscita insieme ad altri giocatori come Jovic. Entro il 3 febbraio si troverà una soluzione con la partenza dei due attaccanti che potrebbe portare Moncada, Ibra e Furlani a chiudere il colpo e portare al Milan Santiago Gimenez, che è sempre in cima alla lista degli obiettivi del club rossonero.

Un indizio in più, su questo affare con il Feyenoord, è la notizia di mercato riguardo il possibile addio di Okafor che sta trattando con il Tottenham.

Okafor Tottenham: il Milan è pronto a chiudere

Dopo aver fallito la trattativa con il Lipsia, a causa di un problema muscolare riscontrato durante le visite mediche, adesso il Milan è pronto a cedere al Tottenham Okafor.

Gli Spurs, infatti, sono alla ricerca di un attaccante e dopo le difficoltà riscontrate nell’acquisto di Mathys Tel, stanno valutando la possibilità di prendere il giocatore del Milan che resta in uscita.

I rossoneri, infatti, sono pronti a chiudere per l’addio di Okafor che può andare al Tottenham con la formula del prestito con diritto di riscatto a 25 milioni. Una cessione, questa, che libererebbe spazio in rosa per l’arrivo al Milan di Santiago Gimenez, he è il prescelto dal club rossonero per rinforzare l’attacco.