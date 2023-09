Roma: problema Lukaku, ecco quando tornerà titolare

L’ultimo acquisto della Roma è stato quello più importante ed è quello più atteso in vista delle prossime settimane, perché i tifosi vogliono vedere Romelu Lukaku all’opera.

Importanti notizie che riguardano l’attaccante giallorosso che sta provando a riprendere la forma il prima possibile in vista delle prossime partite. Ci sono aggiornamenti che riguardano la scelta che sarà fatta poi anche dall’allenatore.

Da capire come andrà a finire in vista delle prossime settimane questa situazione che riguarda la condizione fisica del giocatore che vuole provare a rimettersi in forma il prima possibile.

Roma: condizione Lukaku, prova il recupero

Il calendario della Roma sarà fitto di impegni da questo fine settimana in poi e per questo motivo José Mourinho proverà a puntare sui migliori giocatori per ottenere il massimo dei risultati visto che già l’inizio di campionato è stato difficile e si è partiti con un handicap rispetto le altre società. Solo 1 punto in 3 partite e ora servono risposte. L’allenatore proverà ad affidarsi ai migliori giocatori e tra questi c’è ovviamente anche Lukaku.

Bisognerà capire come tornerà ora il giocatore dalla Nazionale, perché l’esordio è arrivato nell’ultima partita prima della sosta contro il Milan, giocando diversi minuti e dove è stato evidente lo scarso rendimento fisico. Il motivo è che Lukaku si è allenato in disparte per tutta l’estate e non ha mai partecipato ad amichevoli visto che era messo fuori rosa dal Chelsea. Ora è pronto a dare tutto per la Roma.

Roma: Lukaku ritrova condizione in Nazionale

Vuole tornare in forma per fare il bene della Roma l’attaccante belga Romelu Lukaku. Tra i vari giocatori in Nazionale c’è anche lui che ora può trovare la migliore condizione col passare del tempo.

Dal problema fisico ora si può migliorare e lo sta già facendo lontano da Roma. Contro l’Azerbaigian ha giocato 66 minuti ed è una buona notizia per Mourinho. Ora ci sarà la prossima partita con l’Estonia da affrontare. Un’occasione buona, per Lukaku per mettere minuti nelle gambe. C’è bisogno di ritrovare il ritmo partita.

Roma: Lukaku titolare contro l’Empoli

Lukaku tornerà a Roma già domani dopo l’ultima partita con la Nazionale del Belgio che affronterà l’Estonia. Altri minuti nelle gambe in arrivo per il belga che Mourinho spera di ritrovare ancora più in forma di come l’aveva lasciato.

Intanto, in vista della prossima partita di campionato che si giocherà domenica contro l’Empoli, l’intenzione di Mourinho è quella di schierare Lukaku titolare nella formazione della sua Roma. Ballottaggio aperto con Belotti.