Baldanzi prenotato per gennaio: l’annuncio sul nuovo club

Tommaso Baldanzi è uno dei talenti italiani più interessanti della nuova generazione: è già nel mirino dei top club italiani per gennaio.

Il trequartista dell’Empoli ha fatto benissimo negli esordi in Serie A e le big hanno messo subito gli occhi su di lui. In estate ci sono stati tanti approcci da parte delle grandi che hanno provato a strapparlo al club toscano. Con Cristiano Zanetti ha saputo mettere in mostra tutto il suo talento e ha mosso anche i primi passi nella Nazionale.

Con Baldanzi tutte le big si assicurerebbero un talento generazionale di primo livello, visto che sulla trequarti ha grandi qualità ed è uno degli ultimi “numero 10” puri rimasti in Serie A.

Baldanzi lascia l’Empoli già a gennaio?

Tommaso Baldanzi è l’uomo simbolo dell’Empoli. Con gli azzurri toscani ha messo in mostra un gran talento e ha saputo attrarre gli occhi delle grandi del nostro campionato. Anche in questa stagione ha iniziato molto bene, mettendosi in mostra con prestazioni di alto livello e per Cristiano Zanetti è di grande importanza.

Il futuro di Baldanzi potrebbe non essere all’Empoli. Il calciatore classe 2003 ha attirato gli occhi delle grandi d’Italia e anche d’Europa e non è detto che continuerà per molto tempo nel club toscano.

Il calciomercato di gennaio potrebbe essere il momento dell’addio di Baldanzi all’Empoli.

Futuro Baldanzi, il suo annuncio è chiaro: “Spero di andare via”

Tommaso Baldanzi lascia l’Empoli a gennaio o in estate. Il calciatore classe 2003 ha parlato dal ritiro della Nazionale Under 21, spiegando di voler andare via dal club toscano per puntare a società più importanti.

“A Empoli sono passati diversi giocatori che hanno avuto la fortuna di andare in grandi squadre” – spiega il classe 2003 -. “Io sono molto contento di essere rimasto, ma spero di essere il prossimo a fare quel tipo di percorso“.

Poi si è detto concentrato sul futuro immediato, tra Italia ed Empoli: “Sono sempre stato abbastanza sereno: non penso al futuro e personalmente non ho ricevuto chiamate. Sono molto felice di essere rimasto a Empoli, sapendo che sarebbe arrivata l’annata della ‘consacrazione’“.

L’agente di Baldanzi svela tutto: “Roma o Fiorentina”

Tommaso Baldanzi sarebbe potuto diventare un calciatore della Fiorentina o della Roma, ha annunciato il suo agente, Federico Pastorello, a Sportmediaset.

“La Fiorentina è il club che si era avvicinato di più, c’erano stati alcuni discorsi“, ha svelato Pastorello. “C’erano stato dei discorsi anche con la Roma. Baldanzi è un 2003, il più grande talento della sua classe in Italia, l’unico che ha giocato con una certa regolarità“.

Però Baldanzi è rimasto a Empoli e ha continuato a mostrare il suo talento perché “non siamo riusciti a trovare l’acquirente giusto, anche perché lui non era pronto a guardare fuori dall’Italia”.