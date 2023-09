“Fallimento Juventus”, la sentenza preoccupa i tifosi

La Juventus di Massimiliano Allegri è chiamata a una grande stagione per tornare a vincere trofei importanti: è arrivata la sentenza.

I bianconeri arrivano da due stagioni molto particolari, in cui non sono arrivati trofei e nell’ultima c’è stata anche l’aggravante legata alle penalizzazioni che hanno escluso il club bianconero dalla Champions League. Il futuro della Juve passa da questa stagione. È appena iniziata e ha già superato uno scoglio difficile ma ora c’è bisogno di confermarsi di domenica in domenica.

La Juventus e Max Allegri hanno un obiettivo importante: tornare a vincere. Si è deciso di mantenere l’ossatura della rosa e di puntare su qualche giovane di ottimo livello come Weah e Cambiaso.

Juventus con un nuovo progetto: l’obiettivo è dichiarato

La Juventus ha iniziato in questa stagione un nuovo progetto. In primis si è deciso di cambiare il parco dirigenziale per dare nuova linfa alla società e anche alla tifoseria che, ora può fidarsi e affidarsi a uomini nuovi nel mondo bianconero e non legati al passato. Con l’arrivo di Giuntoli come capo della direzione sportiva si è deciso anche di limare il tetto ingaggi.

Il nuovo dirigente si è mosso benissimo nel calciomercato estivo, tenendo anche intatta l’ossatura della rosa, non cedendo i più forti.

Per la Juventus l’obiettivo è tornare a vincere e soprattutto non ricadere negli stessi errori economici che negli ultimi anni hanno portato ad un “fallimento sportivo” senza precedenti.

Serie A: la Juventus lotterà per i primi posti

Allegri e Giuntoli sono stati diretti con il popolo bianconero fin da subito: la Juventus lotterà per entrare in Champions League. La rosa a disposizione del tecnico bianconero è molto forte e potrebbe tranquillamente lottare per lo Scudetto. Ma l’allenatore toscano proprio dopo la partita vinta con l’Empoli si è detto insoddisfatto della squadra.

“Se hai delle pistole non puoi lottare contro i carrarmati“, ha pronunciato in diretta televisiva, facendo storcere il naso ai tifosi, agli opinionisti e a tanti addetti ai lavori.

L’obiettivo della Juve è sicuramente competere per i primi posti e anche Allegri sa bene che si può puntare ad essere in cima. C’è una sola competizione da gestire e con tanti top players a disposizione sarà quasi impossibile fare male.

Cassano contro Allegri e la Juventus: “È un fallimento”

Antonio Cassano, alla Bobo TV, ha parlato dell’inizio di campionato della Juventus e ha criticato aspramente Massimiliano Allegri. La sua sentenza è stata diretta e profonda, tanto da far preoccupare moltissimi tifosi bianconeri.

“La Juventus deve giocare solo per lo Scudetto e dovrà farlo contro l’Inter che è la squadra più forte. Ma tu (Allegri, ndr.) giochi una volta a settimana: se non vinci lo Scudetto e ti metti ancora a 20-30 punti di distanza ha fallito”.