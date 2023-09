Balotelli in Arabia, il retroscena: rifiutati tanti soldi

Il suo carattere esuberante gli ha sempre provocato problemi, ma ora Mario Balotelli sembra essere maturato: il retroscena

Balotelli non vuole guardarsi indietro, ma ha cercato sempre di guardare avanti per uno spiraglio decisivo. L’attaccante italiano è pronto a vivere una nuova avventura in Italia: un motivo in più per continuare a sognare in grande. Gli occhi e il cuore sono sempre quelli di tanto tempo fa con la stessa passione di sempre.

Avrebbe potuto fare molto di più, ma ha sprecato tanto talento. Rimpianti a non finire per Balotelli, che si trova costretto a giocare ancora in Svizzera. Tante occasioni sprecate per l’attaccante italiano, che vorrebbe anche una nuova chance in Nazionale. Ha sempre puntato al massimo, ma il suo carattere fumantino gli ha fatto commettere numerosi errori nel corso della sua lunga carriera.

Balotelli in Arabia, la verità sul suo futuro: ecco il retroscena

Ha vissuto una seconda giovinezza in Turchia con la maglia dell’Adana Demirspor segnando gol a grappoli. Poil suo riavvicinamento a casa disputando una stagione in massima serie svizzera con il Sion. Ora Balotelli vorrebbe tornare a giocare in Italia dopo le ultime avventure tra Brescia e Monza.

Mario Balotelli ha vissuto stagioni infernali con colpi di scena incredibili. Ora si trova ancora a giocare al Sion, ma ha diversi problemi risolvibili nel minor tempo possibile. Sulll’Arabia Saudita ai microfoni di Contro Calcio ha rivelato di aver ricevuto ai tempi di Marsiglia un’offerta dalla Cina a cifre mostruose rispetto a quelle che girano nel mondo arabo. In quell’istante ha subito rifiutato per restare in Francia. Poi ha aggiunto: “Chi va in Arabia, lo fa per soldi. Se offrissero poco, non ci andrebbe nessuno”.

La sua qualità era sotto agli occhi di tutti, ma ora Balotelli vorrebbe sposare un nuovo progetto interessante in Italia. Al momento si trova anche in Svizzera con la maglia del Sion giocando in Serie B dopo la retrocessione dello scorso anno. Infine, lo stesso attaccante italiano ha riferito come il livello degli altri campionati si sta alzando.

Ha svelato di aver visto qualche partita in Serie A paragonandola al calcio in Turchia affermando come il livello sia anche più alto lì. Ha vissuto stagioni importanti con la maglia dell’Adana sotto la guida tecnica di Vincenzo Montella: ora il suo obiettivo è quello di terminare la sua carriera in Italia sposando un progetto entusiasmante.