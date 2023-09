Malattia Wanda, annuncio da pelle d’oca: parla una persona vicinissima

Una persona molto vicina a Wanda Nara ha fornito aggiornamenti importanti sulla malattia che ha colpito la showgirl.

Non passa giorno senza che i fan di Wanda Nara chiedano aggiornamenti sullo stato di salute della showgirl argentina. Le ultime notizie sembrano aver tranquillizzato i tantissimi ammiratori della moglie di Mauro Icardi, che si sta sottoponendo alle cure per la malattia che le è stata riscontrata dopo alcuni esami di routine.

Proprio nelle scorse ore è arrivata un’altra conferma che ha fatto felici i seguaci della modella sudamericana. Stavolta a parlare è stata l’amica avvocato Ana Rosenfeld, che ha voluto fornire qualche chiarimento in più sulla terapia che sta seguendo Wanda Nara.

Intervenuta ai microfoni dell’emittente radiofonica argentina Radio Mitre, Ana Rosenfeld ha tenuto a precisare che lady Icardi sta seguendo alla lettera tutte le cure, mettendo quindi a tacere le voci che parlavano di un atteggiamento piuttosto superficiale da parte di Wanda Nara. Inoltre, l’amica avvocato ha anche aggiunto che tutti sono convinti che la showgirl ce la farà e tornerà presto in ottima forma. “Wanda non si ferma, è una macchina per generare attività“, le parole di Ana Rosenfeld riportate anche da Tuttosport.

Wanda Nara, le parole dell’amica rassicurano i fan

L’amica della moglie di Mauro Icardi, dopo aver sottolineato che la gente ama Wanda Nara, ha confermato che la modella argentina e suo marito sono attualmente in Italia per concedersi qualche giorno di vacanza. I fan della coppia conoscevano già questo dettaglio grazie alle Storie pubblicate su Instagram dalla manager.

I due si trovano a Milano, come ha precisato Ana Rosenfeld, aggiungendo che terminata la vacanza Wanda Nara farà ritorno in Argentina – forse passando prima per la Turchia, ndr – per proseguire le cure e anche il lavoro.

“Ha un contratto con Telefe“, ha detto Ana Rosenfeld, che ritiene probabile un rientro di Wanda in Argentina entro metà ottobre. Infine, l’amica avvocato si è soffermata anche sul ruolo di Icardi, elogiando l’attaccante del Galatasaray per tutto l’aiuto che offre a sua moglie in questo momento così difficile.

“Mauro è divino“, ha detto Ana Rosenfeld, aggiungendo di essere felice del fatto che i due siano tornati insieme “al di là di tutti gli alti e bassi“. Chissà cosa ne pensano i genitori di Wanda Nara, Nora Colosimo e Andres Nara: qualche settimana fa in Argentina sono diventate virali le chat tra i due dove Nora Colosimo definiva “tossico“ il rapporto tra sua figlia e Icardi.