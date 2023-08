Non convocato a causa dell’addio: non c’entra l’infortunio, il retroscena

Questa mattina sono state diramate le convocazioni in casa Napoli, in vista di Napoli-Sassuolo.

Nella gara d’esordio dei campioni d’Italia, per quanto riguarda le sfide al Diego Armando Maradona, la partita di questa sera tra Napoli e Sassuolo. In serata non sarà tra i protagonisti chi ha praticamente la valigia in mano, con destinazione già definita.

Nonostante il mancato arrivo di Gabri Veiga e un calciomercato che rischia di definirsi finito a causa delle mancate operazioni da parte di Meluso e Micheli, c’è chi saluterà il Napoli e dai convocati arriva un chiarissimo indizio di mercato da parte di Rudi Garcia.

Non c’entra l’infortunio, le scelte di Garcia sul doppio addio al Napoli

Non c’entra l’infortunio e non ci sono le condizioni del calciatore dietro l’assenza che sarà doppia, dalla sfida di questa sera tra Napoli e Sassuolo.

Il Napoli è chiamato a rispondere alla vittoria del Milan, unica tra le big ad essere già a quota sei punti per la lotta allo Scudetto che vuole scippare al Napoli in questa stagione. Gli azzurri, che hanno fatto un mercato diverso da quello rossonero, hanno voglia di incidere. E tra i convocati non saranno presenti due dei calciatori che sono stati annunciati come non disponibili a causa di un infortunio, in quest’ultimo periodo.

In particolar modo parliamo di Gianluca Gaetano, infortunato nel finale della passata stagione, ma che sembra essersi ripreso dal problema. Tant’è che non ci sarà neppure in panchina per la sfida contro il Sassuolo a causa dell’addio che rischia di essere imminente. Discorso analogo per il “separato in casa”, l’italo-tedesco Diego Demme.

Gaetano e Demme out dai convocati: ma c’è una sorpresa da Garcia

Gaetano e Demme out dai convocati di Napoli-Sassuolo, Rudi Garcia ha confermato quelli che erano i rumors dietro all’infortunio, con i due che saluteranno al più presto probabilmente il Napoli.

Ma c’è una sorpresa, dagli stessi convocati di Rudi Garcia, con il Napoli che al contrario di quanto si potesse pensare, ha convocato il “Chucky” Lozano. Il calciatore messicano, infatti, è al centro delle voci di calciomercato e anche lui rischia di salutare nel finale di mercato in questa estate. Di seguito, la lista dei convocati di Rudi Garcia per Napoli-Sassuolo:

PORTIERI – Contini, Gollini, Meret;

DIFENSORI – Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Natan, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli;

CENTROCAMPISTI – Anguissa, Cajuste, Elmas, Lobotka, Russo, Zielinski;

ATTACCANTI – Lozano, Osimhen, Politano, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Zerbin.

Ultime su Gaetano e Demme: le destinazioni dopo l’addio

Le possibili destinazioni di Gaetano e Demme sono legate sia al calcio italiano che tedesco. Perché il primo potrebbe finire all’Empoli, mentre su Demme c’è il rumors legato all’Herta Berlino che è sempre più concreto.