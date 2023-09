Barcellona, l’erede di Lewandoswki veste bianconero: bomba da 70 milioni

70 milioni per avere il nuovo bomber: i Blaugrana vogliono già il nuovo Robert Lewandowski e lo prenotano.

Idea Barcellona, il nuovo bomber è prenotato dai Blaugrana. La squadra spagnola prova a mettere le mani su uno dei gioiellini del mercato dei prossimi anni, ma non sarà per niente facile. Per adesso i catalani si godono giovani stelle come Pedri, Gavi e Ferran Torres, ma uno sguardo al futuro non fa mai male. La programmazione per squadre del genere è tutto.

Ad oggi se c’è una prima punta titolare per Xavi è Robert Lewandowski che ha già segnato le prime 3 reti in 5 gare di campionato, ma che dalla sua ha anche 35 anni. Da dire però che questo aspetto non è mai interessato al Barça, che ha preso l’attaccante polacco soltanto un’estate fa. E ‘Lewa’ non si è fatto attendere, con 23 gol nella sua prima Liga spagnola.

Ora però a lanciare la bomba è un quotidiano stimato come il Daily Mail che in quanto a fatti di sport inglese ne sa abbastanza. Proprio dalla Premier League infatti, potrebbe arrivare la prossima stella del Barcellona. L’ha comprato poco più di dodici mesi fa il Newcastle.

Bomba da 70 milioni di euro: l’erede di Lewandowski veste bianconero!

Il nome del futuro, l’erede di Lewandowski, a suo modo è anche l’erede di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese Alexander Isak ha avuto un buon anno di ambientamento in Gran Bretagna dove alla sua prima avventura ha messo a segno 10 gol in 27 partite tra campionato e coppe.

I bianconeri d’Inghilterra hanno ottenuto il loro 4° posto ed ora anche Isak gioca in Champions League, competizione in cui è già riuscito a fare l’esordio nella stagione 2017/18 con la maglia del Borussia Dortmund. Adesso però la partenza del nuovo campionato del classe ’99 lascia sperare che siano ben più di dieci le reti in tutto l’anno calcistico.

A Premier League appena iniziata, Isak ha già fatto 2 volte centro in 4 partite suscitando l’interesse di diverse grandi squadre tra cui, appunto, il Barça. 23 anni, ad oggi il suo valore di mercato è di 70 milioni. Nell’estate del 2022 i Magpies lo hanno pagato la stessa cifra per averlo dalla Real Sociedad e quindi è facile ipotizzare che ora lo lascerebbero partire solo per un’offerta superiore, magari anche di 20-30 milioni.

Isak però sarebbe finito nelle grazie dello stesso Xavi che avrebbe quindi chiesto in prima persona alla società di interessarsi. Che alla fine sia il Barcellona o no, adesso lo svedese può sperare in una chiamata di una big. Per farlo però, dovrà continuare a segnare.