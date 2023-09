Milan, esonero Pioli: tra i rossoneri gira una voce

Momento non facile per il Milan di Pioli che ha ora l’obbligo di rialzarsi con le prossime partite che da calendario sembrano abbordabili per la società rossonera.

Il club milanese punta alla vittoria dello Scudetto e ha già perso punti importanti come il ko pesante per 5-1 nel Derby contro i rivali dell’Inter. Ma la situazione per i rossoneri non sembra essere tanto cambiata.

Ci sono degli aggiornamenti anche per quanto riguarda il futuro dell’attuale allenatore che potrebbe cambiare da un momento all’altro. Arrivano delle novità davvero interessanti al riguardo.

Milan: esonero Pioli, le ultime

Si è tornato a parlare del possibile esonero di Pioli dal Milan in queste ultime ore dopo la sconfitta per 5-1 con l’Inter e il pareggio in casa alla prima del girone di Champions contro il Newcastle. Ora ci sono delle novità importanti che riguardano quello che sarà il futuro della società che ha già le idee piuttosto chiare, ma in molti pensano che per l’allenatore attuale sia ormai giunto il tempo e non c’è possibilità di continuare in questo modo.

Certo che i tanti Derby persi negli ultimi anni fanno pensare che ci sarebbero dei limiti difficili da migliorare per Pioli, ma occhio anche dalla scelte tecniche che fa l’allenatore. Se la maggioranza è con il tecnico gli altri tifosi del Milan lo contestano e vorrebbero un cambiamento importante della panchina.

Milan: Pioli da esonerare, l’annuncio di Silvestrin

Situazione particolare e non facile in casa Milan che continua ad avere una valenza mediatica importante. Al momento la posizione di Pioli è ben salda, ma non tutti sono pro l’allenatore. E’ arrivata una rivelazione ai microfoni di TV PLAY in diretta Twitch su calciomercato.it, dove si è parlato tanto del possibile cambio allenatore. Queste le parole del noto tifoso rossonero e conduttore radiofonico Enrico Silvestrin:

“Mi ha lasciato perplesso la panchina di Reijnders. Avrei rimosso Pioli dalla panchina dopo il derby. Non credo sia adatto per il progetto, credo sia un ciclo finito”.

Pioli Milan: piena fiducia della società

Al momento non c’è nessuna intenzione da parte della società rossonera di optare per un cambiamento di panchina. Infatti, Stefano Pioli resterà l’allenatore del Milan salvo clamorose sorprese e risultati assurdi delle prossime settimane. Di sicuro ora però dovrà dare delle risposte insieme alla squadra, perché la società vuole fare di tutto per continuare su questo progetto.

Pioli è ben visto dalla squadra e dalla grande maggioranza di tifosi che nonostante il pesante ko per 5-1 contro i rivali dell’Inter gli hanno perdonato anche questa ennesima brutta sconfitta nel Derby. Si guarda avanti e il Milan vuole farlo con Pioli, per questo gli ha rinnovato la fiducia.