Juventus: scelto il sostituto di Pogba, l’ha convinto Allegri

Svolta importante per quelle che sono le scelte per il futuro della Juventus che ha dei piani ben precisi in merito ai cambiamenti da apportare alla rosa dopo il caso Pogba.

Il giocatore francese sarà squalificato per il caso doping e allora il club dovrà trovare dei nuovi giocatori che possano arrivare per completare la rosa ed essere sempre migliore sotto più punti di vista.

Ci sono degli aggiornamenti ora per quanto riguarda le trattative che la Juventus starebbe pensando di portare avanti in queste prossime settimane. C’è un giocatore su tutti che il club vuole far firmare con se per tanti anni.

Calciomercato Juventus: nuovo colpo dopo il caso Pogba

E’ d’attualità il fatto grave accaduto in casa Juventus per la questione di Paul Pogba. Proprio quest’anno che era deciso a mettersi al meglio della forma e dare il suo contributo alla squadra, che il giocatore dovrà fermarsi e potrebbe farlo a lungo perché può arrivare una maxi squalifica che metterà in crisi lui e la sua carriera. Allo stesso tempo il club deve correre ai ripari e trovare delle nuove soluzioni per il proprio allenatore. Intanto, ci sono degli aggiornamenti che riguardano anche il calciomercato.

Situazione difficile da gestire per la Juve che però già si è rimboccata le maniche e si è attivata in maniera importante. Per il mercato di gennaio è possibile che arriverà un giovane talento in quella zona di campo e tra i tanti nomi spunta quello di Khephren Thuram, figlio del grande ex Lilian e fratello di Marcus approdato all’Inter in estate. Il giovane centrocampista del Nizza sembra già pronto a dire sì. Ma non finisce qua, occhi alla questione rinnovi.

Juventus: rinnovo Rabiot, prende il posto di Pogba

Infatti, la Juventus, secondo il Corriere dello Sport, sta pensando di blindare Rabiot con un altro rinnovo importante. Il giocatore ha firmato nei mesi scorsi un accordo annuale per proseguire con i bianconeri fino al 2024. Per questo motivo ora il ds Manna e Giuntoli dovranno attivarsi nuovamente. Può essere lui il sostituto di Pogba che prenderebbe le redini del centrocampo in mano da vero leader.

Rabiot può firmare un altro rinnovo con la Juve e restare a lungo. E’ questa l’intenzione del club che ha già fissato degli appuntamenti nei prossimi mesi per evitare di arrivare a gennaio a pochi mesi dalla scadenza e tante società che gli starebbero addosso.

Rinnovo Rabiot Juve: decisivo Allegri

Il problema resterebbe l’ingaggio di 7 milioni di Rabiot che la Juventus non può permettersi col nuovo rinnovo al momento e per questo motivo bisognerà aspettarsi un passo del giocatore verso la società.

La differenza per la firma del rinnovo di Rabiot con la Juventus può farla Allegri, che ha già convinto più volte il suo pupillo a restare e potrà farlo ancora visto lo splendido rapporto che c’è tra i due.