Nel calcio le situazioni paradossali, purtroppo o per fortuna, sono all’ordine del giorno ed è difficile avere dei punti fermi. Il caso del tecnico in questione da questo punto di vista è emblematico. Dopo l’intesa praticamente totale per il rinnovo, a causa della rottura col club ora è vicino l’esonero.

Come è noto, i ritmi nel calcio sono tali che gli accordi presi hanno solitamente una durata a dir poco breve. Il caso preso in esame in questo caso da questo punto di vista è emblematico a dir poco. L’allenatore, infatti, dopo aver trovato la quadra in maniera totale con il proprio club per il rinnovo, adesso è ad un passo dall’esonero. Il motivo sarebbe una rottura del tutto inattesa e difficile da prevedere con il direttore sportivo che costa cara all’allenatore. Una situazione davvero difficile da comprendere, anche perché tali tensioni sono esplose in un periodo senza particolari pressioni.

Esonero dopo il rinnovo?

La posizione degli allenatori è sempre instabile, come è noto, dal momento che il loro destino storicamente è troppo vincolato ai risultati. Alla minima complicazione o alla prima mini serie di risultati negativi, arrivano le polemiche che li mettono nell’occhio del ciclone, come si suol dire. Stavolta a finire nel caos a causa di una rottura inattesa con la dirigenza del proprio club è Xavi Hernandez.

Il rinnovo con il Barcellona, infatti, sembrava cosa fatta, ma a quanto pare i rapporti tra lui ed il direttore sportivo dei catalani, l’ex campione Deco, non è dei migliori. Come confermato anche dal ds, il futuro dell’allenatore, come è normale che sia, è strettamente vincolato ai risultato. Per questo motivo, stando a quanto raccontato da “El Nacional“, nel nuovo contratto c’è una clausola che porterebbe, se attivata, ad una rescissione unilaterale del contratto davanti a risultati negativi.

Xavi dice addio al Barcellona? Rottura con Deco

Si tratta di un autentico fulmine a ciel sereno, dal momento che da più parti si raccontava di una situazione molto serena. A quanto pare, invece, la dirigenza dei catalani non concede alcun credito, per così dire, al tecnico che ha permesso al Barcellona di tornare dove gli compete. Non solo. Avrebbero, infatti, già individuato il profilo ideale per rimpiazzarlo in caso di esonero, vale a dire Marcelo Gallardo, che tanto piace a Deco e che, dopo nove anni al River Plate, è adesso senza squadra.