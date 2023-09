ESCLUSIVA – Sirigu pronto al ritorno in Serie A: può firmare con un suo ex club

L’ultima ora di mercato, dalla lista degli svincolati, riguarda Salvatore Sirigu. Il portiere può tornare in un suo ex club italiano.

Sarebbe un vero e proprio colpo di scena considerando quelli che erano i rumors riguardanti il suo futuro con il portiere ex Napoli che si è dichiarato pronto a vestire un ruolo importante tra i pali di un club, anche ad alti livelli.

Erano spuntate alcune notizie legate al Nizza, per quanto riguarda un ritorno in Ligue 1 dopo l’esperienza in passato vissuta col Paris Saint-Germain. Ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il futuro di Sirigu potrebbe essere in Serie A e per lui sarebbe un ritorno in un club dove ha già giocato.

Esclusiva Sirigu, può tornare in Serie A: ecco dove

Una lunga esperienza quella vissuta nel mondo del calcio, “quasi” da campione d’Italia col Napoli quando, nella passata stagione, ha preferito salutare per cercarsi chance altrove a gennaio, nel momento in cui il Napoli ha accelerato verso lo storico Scudetto vinto dal club azzurro.

Un’esperienza a metà quella vissuta al Napoli, diversa da quella legata ad uno dei club che starebbe ora riflettendo sul prenderlo in porta, per dare alla propria squadra un’esperienza in più e un uomo importante a fare da vice per i pali.

Dopo quanto accaduto nel corso dell’ultimo allenamento e dopo una cessione tra le ultime battute di mercato, il Torino starebbe valutando il profilo di Salvatore Sirigu. Tra le idee del club granata, dipenderà solo dal portiere fare la scelta del tornare in granata a difendere i pali dello Stadio Olimpico Grande Torino o se viversi un’ultima esperienza altrove.

Torino, Sirigu idea concreta: il punto sulla situazione del ritorno in granata

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Stopandgoal.net, Salvatore Sirigu è adesso tra le idee del Torino. I granata, dopo l’infortunio di Popa – vice Milinkovic-Savic assieme a Gemello -, valuterebbero l’opzione di prendere un portiere svincolato. E tra le idee, torna in auge il nome dell’ex portiere che conosce l’ambiente e che potrebbe dare un’ulteriore ventata di esperienza al club piemontese che ambisce in grande, con l’ambizione europea in questa stagione. Da valutare quelle che sono le valutazioni di Sirigu che dovrà scegliere se vivere l’esperienza al Torino o in un club che gli dia la possibilità di giocare titolare.

Sirigu al Torino, ma c’è mercato attorno a sé: ipotesi Nizza

L’ipotesi più accreditata, per ora, resta quella del Nizza. Ma occhio al Torino che subentra tra le opzioni per Sirigu, adesso che il club ha bisogno di un nuovo vice di Vanja Milinkovic-Savic. L’ostacolo, ad oggi, è rappresentato dall’ingaggio di circa un milione d’euro, il Torino andrebbe verso i 500mila euro per un contratto annuale.