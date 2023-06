Milan tradito: Paquetà in Serie A, passa alla rivale

I tifosi rossoneri non si aspettavano di certo che Paquetà scegliesse di indossare proprio quella maglia: il brasiliano torna in Italia.

La sconfitta arrivata in finale di Conference League ha fatto molto male a tutti i tifosi fiorentini, anche perché giunta al 90esimo quando tutti ormai pensavano di potersela giocare ai tempi supplementari. Alla fine l’ha spuntata il West Ham, che era andato in vantaggio grazie al rigore segnato da Benrahma prima di farsi raggiungere da Bonaventura. All’ultimo minuto ci ha pensato Bowen a regalare la grande gioia agli Hammers, gettando nello sconforto i viola.

Il successo del West Ham ha permesso anche a tre vecchie conoscenze del nostro campionato di esultare. Parliamo di Angelo Ogbonna, che aveva già vinto trofei durante la sua militanza nella Juventus, ma anche di Emerson Palmieri, schierato titolare a sinistra dal coach degli Hammers, David Moyes.

Ma non è tutto, perché nella formazione che ha sconfitto la Fiorentina a Praga era presente anche Lucas Paquetà, che i tifosi del Milan non hanno certo dimenticato. Il 25enne, centrocampista del West Ham e della Nazionale brasiliana, ha totalizzato 36 presenze in questa stagione con la gloriosa maglia del club londinese, mettendo a segno 5 reti.

Rispetto al periodo milanista – dal gennaio 2019 al giugno 2020, 44 presenze e 4 reti – il centrocampista brasiliano sembra essere molto migliorato e non è certo un caso se le sue ottime prestazioni hanno catalizzato le attenzioni di diversi big club europei.

Paquetà, che tradimento: va proprio da loro

Tra i tanti team che stanno chiedendo informazioni al West Ham per Paquetà ci sarebbero anche due squadre italiane. Si tratta di Inter e Juventus, che hanno bisogno di rinforzare il proprio centrocampo con una pedina che sappia coniugare al meglio quantità e qualità. Il profilo dell’ex rossonero sembra essere proprio quello giusto, anche se la trattativa appare tutt’altro che semplice. Il contratto del nazionale verdeoro scade infatti nel 2027 e il West Ham lo lascerebbe partire solo di fronte ad un’offerta davvero irrinunciabile.

Sia Inter che Juve non versano in ottime acque dal punto di vista economico, con i bianconeri che non possono nemmeno usufruire degli introiti della Champions (la penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze li ha fatti precipitare dal terzo al settimo posto).

Pertanto è molto difficile immaginare che i due club scatenino un’asta per Paquetà, anche se entrambe potrebbero proporre agli Hammers un prestito con diritto/obbligo di riscatto. Di certo i tifosi rossoneri non sarebbero felici nel vedere Paquetà indossare la maglia di una delle due grandi rivali.