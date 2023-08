Tegola enorme, si è rotto il crociato: De Laurentiis torna sul mercato

Uno dei suoi acquisti si è appena rotto il crociato, De Laurentiis è costretto a tornare sul mercato.

Il campionato è appena cominciato e, dopo la primissima partita giocata, è già tempo di tegole e problemi. Perché l’infortunio è più serio del previsto, il nuovo acquisto che è stato preso con l’intento di inserirlo tra i titolari per gli importanti obiettivi di campionato, si è rotto il crociato stando a quelli che sono gli esiti degli esami strumentali.

Una brutta notizia per De Laurentiis che adesso è costretto a tornare sul mercato, dovendo far a meno del suo calciatore per tutta la stagione che è appena cominciata.

Infortunio e tegola: De Laurentiis torna sul mercato

Tegola vera e propria, l’infortunio è più serio del previsto. De Laurentiis costretto a tornare sul calciomercato in questo rush finale di fine agosto, a causa dell’infortunio subito dal suo calciatore, che era stato appena comprato con l’intento di replicare quanto di buono fatto nella passata stagione.

Uno dei principali calciatori della rosa e della formazione titolare, costretto al forfait in questo campionato, a causa del gravissimo infortunio.

Ha voglia di primeggiare nel campionato di Serie B e il Bari dovrà farlo senza Jeremy Menez: il nuovo acquisto si è rotto il crociato, sarà costretto a restare fermo ai box, dovendo ora De Laurentiis puntare su altre soluzioni per il suo reparto offensivo.

Bari, infortunio e tegola: Menez si è rotto il crociato

Quello che segue, è il comunicato ufficiale da parte della SSC Bari sull’infortunio di Menez. Ecco l’esito degli esami strumentali: “Il Bari comunica che Jeremy Menez, dopo aver effettuato gli esami strumentali a causa dell’infortunio nel corso della sfida contro il Palermo di venerdì, ha subìto la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Pertanto, il calciatore francese sarà sottoposto nei prossimi giorni ad un’operazione chirurgica”.

All’inizio, quello che sembrava essere un problema al menisco, si è rivelato poi un problema enorme considerando dunque la rottura del legamento crociato. Adesso, Jeremy Menez, rischia di vedere non solo finita la sua stagione, ma anche la sua carriera, considerando l’età avanzata.

Ultime sul Bari: De Laurentiis torna sul mercato dopo l’infortunio di Menez

Costretto adesso, Luigi De Laurentiis per il Bari, a tornare sul mercato a causa dell’infortunio di Menez. Chissà che non possa arrivare dal Napoli di papà Aurelio, una soluzione, dopo che il club azzurro ha portato via Walid Cheddira con destinazione poi in prestito al Frosinone.