Infortunio grave, rottura del crociato anteriore per l’ex Milan

Una notizia terribile è apparsa pochi minuti sui canali ufficiali del club italiano. Rottura del crociato, ecco quando rientrerà in campo

Era arrivato con grande entusiasmo per vivere appieno la sua nuova avventura. Da anni in Italia è ormai uno degli esperti del campionato italiano tra Serie A e B. Ora la brutta notizia con tanti mesi fuori dal terreno di gioco dopo un debutto non troppo felice.

Tutto cambia improvvisamente nella vita di un calciatore. Non è tutto rose e fiori, ma gli infortuni possono davvero fare tanto male. Pochi minuti fa è arrivata la nota ufficiale della società italiana: ecco la rottura del legamento crociato anteriore, i tempi di recupero saranno alquanto lunghi.

Infortunio grave, il responso ufficiale: la brutta notizia

Gli infortuni fanno parte del mondo dello sport e del calcio in particolare. Un momento delicato per l’esperto attaccante ex Milan che dovrà stare fuori per tanti mesi. Un esordio da dimenticare con la sua nuova squadra: ecco il comunicato ufficiale.

In molti hanno sperato che non fosse così grave, ma purtroppo la diagnosi è arrivata pochi minuti fa. Arrivato da poche settimane al Bari, Jeremy Menez, dovrà stare fuori per diverso tempo a causa della rottura del crociato anteriore. Pochi minuti fa è apparso il comunicato ufficiale del club pugliese: “SSC Bari comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Jeremy Menez hanno confermato la diagnosi clinica di rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro“.

Ora arriverà l’operazione chirurgica per l’ex Milan con il Bari che dovrà tornare subito sul mercato. Proprio venerdì sera aveva fatto il suo debutto stagionale, ma subito ha dovuto alzare bandiera bianca dopo il problema al ginocchio. Una notizia davvero orribile per i tifosi baresi che hanno aspettato a lungo l’ingaggio del talentuoso Menez.

In Serie B si è reso protagonista nelle ultime stagioni con la maglia della Reggina dopo le esperienze da urlo tra Roma, Milan e PSG. Il ds Polito dovrà correre subito ai ripari per rinforzare il reparto offensivo dopo la terribile notizia arrivata pochi minuti fa in casa Bari. Il ritorno in campo di Menez sarà almeno fra sei mesi con una completa riabilitazione dopo l’operazione che avverrà nei prossimi giorni. Menez non dovrà perdere il sorriso, ma sarà difficile tornare su grandi livelli all’età di 36 anni.