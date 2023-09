Bari: nasce il nuovo Cassano, esordio e gol a diciott’anni

Ecco la storia del nuovo Cassano che ha fatto impazzire Bari: esordio con gol a diciott’anni.

Svelati tutti i dettagli riguardo il nuovo Cassano esploso nel Bari: cresciuto nel settore giovanili, ha fatto il suo esordio con i biancorossi nell’ultimo turno di campionato di Serie B. Una prestazione sopra le righe per il giovane talento che sulle orme di FantAntonio e Ventola ha segnato la sua prima rete a 18 anni.

Ancora una volta Bari si conferma fucina di talenti. In passato già altri calciatori sono partiti dal capoluogo pugliese prima del grande salto. L’ultimo, in ordine cronologico, è l’attaccante marocchino Cheddira che ieri ha messo a segno la sua prima rete in Serie A con il Frosinone. Intanto, nel corso dell’ultimo turno di campionato, la squadra di proprietà della famiglia De Laurentiis ha messo in evidenza un altro gioiellino del settore giovanile: esordio con gol per il diciottenne che ha fatto impazzire i tifosi del Bari contro il Pisa. Ecco la sua storia.

Bari: la storia del nuovo Cassano, ecco chi è Akpa-Chukwu

Esordio da incorniciare per il talento del Bari che ha deciso di presentarsi alla grande con la maglia dei biancorossi. Il diciottenne, sulle orme di Cassano, Ventola e non solo, senza nessun timore è sceso in campo durante la partita contro il Pisa.

Gettato nella mischia da mister Mignani, il classe 2005 Akpa Chukwu figlio di madre camerunense e papà nigeriano (cresciuto in Belgio, alla prima occasione s’è fatto trovare pronto con una rete che ha permesso al Bari di conquistare un punto importante su un campo ostico come quello di Pisa.

Una prestazione di livello che ha confermato l’intuizione dell’allenatore che ha deciso di puntare sull’attaccante della Primavera con Akpa Chukwu che a 18 anni ha già dato una svolta alla sua carriera a Bari.

Bari: emergenza in attacco, Mignani da fiducia ad Akpa-Chukwu

Akpa-Chukwu ha già conquistato Bari. Fresco di promozione dalla Primavera, il giocatore senza alcun timore ha conquistato la Prima Squadra con la rete che ha permesso ai biancorossi di pareggiare contro il Pisa. E in città non finiscono i paragoni con i grandi del passato come Cassano e Ventola. Adesso servirà tempo e tanta pazienza, dovrà essere bravo mister Mignani a gestire al meglio le qualità del ragazzo che è finito, dopo questo esordio, al centro dell’attenzione mediatica.