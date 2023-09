Verona: tre infortuni, le parole di Baroni

Non va oltre lo 0-0 il Verona di Baroni contro il Bologna di Thiago Motta. Un punto importante per la squadra che ha voglia di restare su questo trend di risultati.

Verona Bologna: le parole di Baroni

Ai microfoni di Dazn sono arrivate le parole di Marco Baroni dopo Verona Bologna:

“La squadra ha fatto un primo tempo importante, mi sono piaciuti diversi giocatori come anche Bonazzoli. Abbiamo giocato contro una squadra forte e questo valorizza ancor di più il pareggio. Abbiamo accusato 3 infortuni durante la partita. Complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto. In Serie A si è alzato il livello e sarà un campionato competitivo e lottato fino alla fine. Brutta distorsione per Doig e qualche legamento può essere interessato, ero preoccupato ma faremo degli accertamenti per capire meglio come andrà”.