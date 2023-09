Atalanta: infortunio Scamacca, il sostituto arriva dal mercato

Non è una stagione positiva per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini per quanto riguarda la situazione infortuni. Perché dopo El Bilal Toure anche l’altro attaccante Gianluca Scamacca si è infortunato.

Arrivano ora i primi aggiornamenti riguardo questa situazione dell’attaccante italiano che è finito ko. Una notizia per niente positiva per la società bergamasca che ora dovrà correre ai ripari.

Le ultime ore di mercato estivo hanno portato all’Atalanta tante trattative in uscita che riguardavano proprio alcuni attaccanti che alla fine la società ha deciso di tenere come Muriel.

Infortuni Atalanta: si ferma anche Scamacca, le condizioni

Notizie in arrivo per l’Atalanta: si ferma Gianluca Scamacca, risentimento muscolare al flessore sinistro e salterà la gara di Europa League contro il Rakow. Gli esiti degli esami si avranno nella giornata di mercoledì.

Questo significa che il giocatore salterà sicuramente la prossima partita ed è da capire entro quanto riuscirà a recuperare per tornare in campo in Serie A, dove l’Atalanta ora deve ottenere il prima possibile dei risultati importanti. Non è facile per Gasperini farlo senza i bomber su cui il club ha puntato fortemente, perché El Bilal Toure starà fuori fino a inizio 2024 e ora bisogna capire i tempi di recupero di Scamacca.

Atalanta: sostituto Scamacca, c’è Muriel

Gian Piero Gasperini ha dimostrato che senza Scamacca può giocare come ha iniziato a Firenze nell’ultima giornata con Lookman, De Ketelaere e Koopmeiners. Ma il vero sostituto dell’attaccante italiano può essere arrivato grazie alle scelte di mercato della società e dell’allenatore.

Dopo la cessione di Zapata è stato Gasperini a spingere per non vendere anche Muriel e lui è rimasto in rosa. Proprio ora che si sono infortunati El Bilal Toure e Scamacca che può arrivare qualche occasione in più per Muriel che può essere il reale sostituto in attacco.

Tempi recupero Scamacca: il rientro

Intanto, ci sono degli aggiornamenti che riguardano le condizioni di Scamacca che un po’ preoccupano in casa Atalanta. Bisognerà aspettare ancora qualche giorno per capire in maniera più dettagliata l’entità dell’infortunio del giocatore che rischierebbe di stare fuori davvero a lungo.

Infatti, al momento non ci sono novità serie al riguardo e da mercoledì in più si potrà capire con maggiore certezza quelli che sono i tempi di recupero di Scamacca con l’Atalanta. Tutti sperano possa tornare a disposizione subito.