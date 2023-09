Rinnovo Thiago Motta Bologna: l’allenatore svela la scelta

Non va oltre lo 0-0 il Bologna di Thiago Motta contro l’Hellas Verona di Baroni. Un punto importante per la squadra emiliana che resta in striscia positiva.

Verona Bologna: le parole di Thiago Motta

Ai microfoni di Dazn sono arrivate le parole di Thiago Motta dopo Verona Bologna:

“Il mio stato d’animo è positivo in questo momento. Nel primo tempo hanno giocato meglio loro e nella ripresa abbiamo preso spazio noi. Peccato per gli ultimi metri, possiamo migliorare nelle scelte. Abbiamo grande qualità di gruppo e tanti ragazzi che possono avere una strada importante per il futuro. La squadra è solida fuori casa già dallo scorso anno, è giusto che dobbiamo anche soffrire. Stiamo discutendo il rinnovo con la società, abbiamo fatto un gran bel mercato tutti insieme”.