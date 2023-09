Basta Roma e basta Mourinho: si chiude a 10 milioni

Un club che milita nel campionato di Serie A potrebbe assicurarsi le prestazioni di una pedina della Roma a gennaio: 10 milioni per la firma

C’è ancora tanto da lavorare. José Mourinho si è detto soddisfatto nel complesso della prestazione della sua squadra contro il Torino, ma lo Special One sa bene che il gruppo giallorosso è ancora indietro. Soprattutto dal punto di vista difensivo. La disattenzione di Evan N’Dicka su Duvan Zapata è costata altri due punti.

Anche se manca tantissimo tempo per sistemare le cose e raggiungere determinati traguardi, la distanza attuale dai primi posti della classifica non può essere considerata accettabile. Se da una parte Mourinho sta perdendo consensi anche tra i tifosi, dall’altra si registra una significativa consapevolezza riguardante il calciomercato.

Tolto Romelu Lukaku, i giocatori portati da Tiago Pinto in estate stanno deludendo le aspettative. I reiterati infortuni impediscono frequentemente al tecnico portoghese di avere a disposizione l’intera rosa. Ad esempio, prendere una pedina fragile come Renato Sanches è stato sicuramente un azzardo.

Il centrocampista lusitano si è fermato di nuovo, stavolta in Europa League, e ne avrà per un po’ prima di tornare regolarmente in campo. Così la squadra non esce rinforzata. Ma non è soltanto una questione di problemi fisici. Rasmus Kristensen, per dire, sta abbastanza bene da quel punto di vista, semplicemente dà la netta sensazione di non essere all’altezza del progetto Roma.

L’esterno arrivato in prestito dal Leeds nelle scorse settimane mette tanta cattiveria e fisicità all’interno del rettangolo verde di gioco, però tecnicamente lascia a desiderare. Nonostante ciò, lo Special One ha deciso di affidargli il posto da titolare a destra, alternando il laterale danese perlopiù con Rick Karsdorp.

Calciomercato, addio alla Roma già a gennaio: Karsdorp può restare in Serie A

Quest’ultimo ha recuperato il rapporto con Mourinho, ma da tempo non è più centrale nei piani del trainer di Setubal e della società capitolina. Ragion per cui potrebbe abbandonare la nave romanista già nella sessione di gennaio (avendo anche Celik), previa offerta ritenuta congrua dal club giallorosso.

I Friedkin, infatti, non hanno alcuna intenzione di svendere Karsdorp, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno del 2025. In tutto ciò, non sarebbe affatto da escludere una permanenza dell’esterno olandese nel campionato di Serie A. Entrando più nello specifico, attenzione alla pista Fiorentina. I ‘Viola’ hanno perso Dodo: stagione praticamente finita per il talento brasiliano, che si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Ecco che i toscani potrebbero bussare alla porta della ‘Magica’ per chiedere proprio Karsdorp. L’affare potrebbe chiudersi sui 10 milioni di euro. La Roma, dal canto suo, è pronta ad ascoltare proposte nei mesi a venire, provenienti pure da rivali italiane. Che possa esserci realmente la Fiorentina nel futuro dell’ex Feyenoord? Il tempo, come sempre, darà i suoi verdetti.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI!

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI