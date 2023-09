Nuovo stadio a Milano: è ufficiale, avrà 70mila posti

Settantamila posti a sedere per il grande stadio a Milano, con annuncio ufficiale in merito al progetto per uno dei due club che lascia San Siro.

Uno stadio tutto di proprietà per una delle due squadre di Milano che vedrà le proprie partite giocate in casa non più a San Siro, ma in un derby che vivrà giocando nel proprio stadio per settantamila tifosi al seguito.

Era nell’area il progetto che viene ora presentato con la possibilità di vedere, nei prossimi anni, l’addio alla “Scala del Calcio” per uno dei due club, in attesa di capire poi cosa succederà con l’impianto di San Siro che potrebbe clamorosamente essere abbandonato da entrambe le società di Milano.

Nuovo stadio a Milano, ufficiale il progetto: l’annuncio

Potrebbe essersi giocato, assieme a quelli che verranno comunque nel girone di ritorno e nei prossimi anni ancora, uno degli ultimi derby a San Siro nel più recente dei match disputato a Milano, con vittoria schiacciante dell’Inter ai danni del Milan.

Uno dei due club pare sia pronto a lasciare lo stadio di casa, San Siro, che ha “coccolato” la società per lunghissimi anni e segnando per sempre la storia degli impianti più importanti d’Italia e del mondo.

Il tempo va veloce e il Milan, che lascerà San Siro, ha ufficializzato la richiesta per il progetto del suo nuovo stadio di proprietà. In giornata, infatti, è stato svelato che sarà uno stadio da 70mila posti e sulla posizione che avrà a Milano.

Milan, finalmente il nuovo stadio: ecco dove sarà situato

A riportare la notizia dell’ultima ora è il collega giornalista Nicolò Schira che, attraverso il suo account sulla piattaforma X ha comunicato che è stata ufficializzata la richiesta per il nuovo stadio del Milan, richiesto al Comune di San Donato. Sarà lì che sarà situato il nuovo stadio del Milan, col progetto che finalmente prende forma in merito a quella che sarà un’evoluzione per l’AC Milan in vista dei prossimi anni. Un passaggio che segna e cambia per sempre la storia del club, con l’Inter che pure si cercherà una nuova sistemazione, senza procedere per il rifacimento dello stadio di San Siro, che continua ad appartenere al Comune di Milano.

Ultime su San Siro, cosa succede senza Milan e Inter?

Adesso dunque, se il Milan si trova una nuova “casa” e lo farà anche l’Inter, potrebbe procedersi con la demolizione di San Siro. C’è chi chiede a gran voce di salvare un impianto così importante, senza demolire lo stadio. Ma senza le due società di Milano, diventerebbe difficile ipotizzarne l’utilizzo della sola Nazionale di calcio di Luciano Spalletti.